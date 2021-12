Завершился третий парачейн-аукцион Polkadot. Победил проект Astar

Проект Astar победил в аукционе за третий слот парачейна Polkadot. В его поддержку пользователи заблокировали ~10,33 млн DOT совокупной стоимостью около $373,14 млн.

Congratulations to @AstarNetwork on winning Polkadot's third auction!



Astar will be onboarded at block #8179200 [Dec. 18] at the beginning of lease 6 with the other first 5 auction winners. Over 27.1K network stakeholders locked up DOT in favor!https://t.co/ZFSzeAhc4x pic.twitter.com/mABXLeRnKh