Завершился третий парачейн-аукцион Polkadot. Победил проект Astar

Проект Astar победил в аукционе за третий слот парачейна Polkadot. В его поддержку пользователи заблокировали ~10,33 млн DOT совокупной стоимостью около $373,14 млн.

Congratulations to @AstarNetwork on winning Polkadot's third auction!



Astar will be onboarded at block #8179200 [Dec. 18] at the beginning of lease 6 with the other first 5 auction winners. Over 27.1K network stakeholders locked up DOT in favor!https://t.co/ZFSzeAhc4x pic.twitter.com/mABXLeRnKh — Polkadot (@Polkadot) December 2, 2021

Astar — это платформа смарт-контрактов на базе Polkadot, призванная стать «хабом для децентрализованных приложений».

Ранее проект носил название Plasm Network. В феврале 2021 года он привлек $2,4 млн от группы инвесторов, которую возглавил блокчейн-инкубатор Binance Labs.

Поддержку Astar оказало более 27 000 держателей DOT. Период аренды слота для проекта начнется после окончания финального раунда парачейн-аукциона и продлится с 17 декабря 2021 года по 20 октября 2023 года.

https://forklog.com/parachejn-auktsiony-polkadot-chto-eto-takoe-i-kak-na-nih-zarabotat/

Снапшот сети для определения третьего победителя был выполнен 30 ноября. На момент снимка в пользу Astar заблокировали 9 459 274 DOT. В поддержку его ближайшего конкурента — Parallel Finance — заблокировали на 114 364 DOT меньше.

Данные: Parachains.info.

Напомним, первым победителем парачейн-аукциона Polkadot стал проект Acala. Во втором раунде выиграл Moonbeam.