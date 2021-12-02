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Завершился третий парачейн-аукцион Polkadot. Победил проект Astar

Завершился третий парачейн-аукцион Polkadot. Победил проект Astar


Проект Astar победил в аукционе за третий слот парачейна Polkadot. В его поддержку пользователи заблокировали ~10,33 млн DOT совокупной стоимостью около $373,14 млн. 



Astar — это платформа смарт-контрактов на базе Polkadot, призванная стать «хабом для децентрализованных приложений». 


Ранее проект носил название Plasm Network. В феврале 2021 года он привлек $2,4 млн от группы инвесторов, которую возглавил блокчейн-инкубатор Binance Labs.


Поддержку Astar оказало более 27 000 держателей DOT. Период аренды слота для проекта начнется после окончания финального раунда парачейн-аукциона и продлится с 17 декабря 2021 года по 20 октября 2023 года. 


https://forklog.com/parachejn-auktsiony-polkadot-chto-eto-takoe-i-kak-na-nih-zarabotat/

Снапшот сети для определения третьего победителя был выполнен 30 ноября. На момент снимка в пользу Astar заблокировали 9 459 274 DOT. В поддержку его ближайшего конкурента — Parallel Finance — заблокировали на 114 364 DOT меньше.


Данные: Parachains.info.

Напомним, первым победителем парачейн-аукциона Polkadot стал проект Acala. Во втором раунде выиграл Moonbeam.

# Экономика
По материалам: ForkLog

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