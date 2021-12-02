Женщина заказала в интернете роскошную елку, но то что ей прислали тяжело назвать елочкой

Женщина заказала новогоднюю елку в одном из интернет-магазинов. Она выбрала роскошное искусственное дерево, которое должно было украсить гостиную. Но вместо заказано двухметровой елки, получила совсем не то.

Полетт Александер увидела на просторах фейсбука уникальную елку. Ее порадовал не только внешний вид дерева, но и его особенность – возможность управления посредством пульта ДУ. Женщина решила сделать заказ.

Согласно рекламному объявлению, на установку елки потребовалось бы пять минут. А с помощью дистанционного управления можно установить некоторые функции, например подъем и опускание дерева.

Когда Полетт открыла посылку, она была удивлена и расстроена. В комплекте была одна ветка, которая никак не напоминала ту зеленую красавицу из рекламы.

«Я купила елку, а получила жалкую веточку. Но меня ситуация развеселила», – рассказывает Александер.





Женщина, выбирая елку, хотела сделать сюрприз своему супругу. Мужчина серьезно болен, и уже на днях ему сделают серьёзную операцию. Он должен вернуться домой как раз во время зимних праздников. Женщина хотела поднять настроение и подарить немного волшебства своей второй половинке.

Женщина обратилась в магазин с целью вернуть елку и получить назад деньги.