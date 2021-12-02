Женский гороскоп на неделю с 6 по 12 декабря 2021 года

Вадим Карасев

Женская энергетика требует постоянной подпитки. Эксперты в области астрологии рассказали, как ночные светила будут воздействовать на женщин всех Знаков, их удачу и биополе на этой неделе.

На этой неделе будет только один опасный день для большинства Знаков — 11 декабря. В этот день покровитель женщин Венера окажется в неблагоприятном аспекте с Плутоном. Старайтесь пользоваться женскими талисманами удачи, причем не только в опасные, но и в любые другие дни. Это поможет вам быть счастливее и не упустить успех.

Женщина-Овен

Негативные эмоции, навеянные извне, могут отрицательно сказаться на энергетике прекрасных Овнов. Представительницам этого Знака необходимо пересмотреть свое отношение к жизни, особенно если они продолжительное время не могут понять, чего хотят от жизни. На этой неделе сложатся отличные обстоятельства для благоприятных перемен в любви и делах. Изменения — это то, что сейчас необходимо. Вселенная поможет изменить кармические сценарии этих женщин, если, конечно, таковые имеются.

Женщина-Телец

Женщинам данного Знака стоит заняться преображением своего дома. Астрологи считают, что наступает идеальное время для покупки домашних животных и украшения дома новыми растениями для привлечения женской удачи. В разгар декабря женщин-Тельцов смогут захватить приятные хлопоты. На этой неделе абсолютно любое дело будет приносить удовольствие, если Тельцы будут заниматься им самостоятельно. Также астрологи отмечают, что необходимо правильно расставить приоритеты.

Женщина-Близнецы

Астрологи уверены, что Близнецам сейчас стоит выбирать те цели, которые интересуют и волнуют их больше всего. Чужое мнение не должно играть особой роли, особенно в выходные дни. Чтобы дела продвигались, желательно избавиться от того, что мешает достичь успеха, — например, от вредных привычек, негативных установок и переживаний. Одиноким Близнецам удастся найти мужчину мечты. Главное — научиться анализировать характер без слов. Тут Близнецам поможет методика оценки энергетики по ушам.

Женщина-Рак

У Женщин-Раков на этой неделе все может резко измениться, причем астрологи не могут точно предсказать, в какую именно сторону. Есть вероятность полной потери удачи на непродолжительный период. Если вдруг все станет плохо, Ракам стоит воспользоваться помощью трех полезных советов по преодолению черной полосы. Жизнь подкинет этим женщинам немало головоломок. Решить сразу все свои проблемы не получится — придется приложить большие усилия, обратиться за помощью.

Женщина-Лев

Некоторым Львицам придется очень много общаться с новыми людьми. Но в этом есть и свои плюсы: правильные знакомства откроют путь к счастью в любви и в делах, в работе и в бизнесе. Сейчас женщинам-Львам важно уверенно смотреть в будущее. Полезно начать готовиться к Новому году. Возможно, пришло время поставить елку или купить подарки близким. Среди окружающих будет немало токсичных людей, так что астрологи советуют побеспокоиться о защите от чужой негативной энергии.

Женщина-Дева

Ничто так не укрепит самооценку Дев и их веру в себя, как работа над собой и выход из зоны комфорта. Самой главной сферой жизни для этих женщин с 6 по 12 декабря должны стать финансы и работа. Аффирмация по дате рождения поможет настроиться на успех и на правильную волну. Девам лучше ни с кем не обсуждать свои успехи и провалы, проблемы других людей, свою личную жизнь, далеко идущие планы. Сплетни, зависть и злорадство еще никому не помогли обрести счастье.

Женщина-Весы

Весам прекрасного пола для достижения своих жизненных целей на этой неделе можно воспользоваться магией иголки. В целом неделя будет позитивной и продуктивной, поэтому у ответственных и трудолюбивых женщин этого Знака все получится само собой. Планеты на стороне Весов, так что они вполне могут ожидать вереницу романтических приключений, успехов в работе и судьбоносных встреч. Ночные светила повысят работоспособность, общий тонус и выносливость этих женщин.

Женщина-Скорпион

Скорпионам прекрасного пола будет очень сильно везти в творческой сфере. Если работа этих дам связана с креативом, она точно пойдет в гору. Если даже при повышенной продуктивности не будет везти с деньгами, можно воспользоваться тремя способами избавления от финансовых проблем. Женщинам этого Знака удастся создать что-то выдающееся, запоминающееся, найти выход из сложной ситуации, а также кардинально улучшить свою жизнь в целом.

Женщина-Стрелец

Эта неделя будет активной, динамичной и позитивной, но ближе к выходным Стрельцам необходимо немного сбавить обороты. Астрологи отмечают, что счастье достижимо. Нужно лишь знать, где его искать. Женщинам-Стрельцам пригодится смелость и решительность в период с 6 по 12 декабря. На горизонте может возникнуть проблема в любовных делах. Большинство достижений в середине декабря будут зависеть именно от любовных успехов, поэтому астрологи советуют навести в ней порядок.

Женщина-Козерог

Козероги смогут найти ответ на мучающий их вопрос. Этих женщин ожидает время прозрений. Начинать новые дела на этой неделе точно не следует. Наступает время подведения итогов и завершения проектов. Будущее стоит отодвинуть в сторону, сфокусировавшись на текущем времени. Всем женщинам этого Знака, которые находятся в поисках второй половинки, стоит обратить внимание на аффирмации на любовь и счастливое замужество. Пришло время изменить свою жизнь.

Женщина-Водолей

Водолеи прекрасного пола могут испытывать недостаток удачи в период с 6 по 12 число. Астрологи советуют им пользоваться тремя ежедневными ритуалами, которые помогут им стать успешнее во всех сферах. Все неурядицы этого периода очень быстро себя исчерпают, если Водолеи не будут фокусировать на них свое внимание. В жизни есть много хорошего, поэтому всегда можно найти нечто такое, на что получится отвлечься в сложной ситуации.

Женщина-Рыбы

Наступает время, идеально подходящее для генеральной уборки, чистки информационного пространства, избавления от страхов и предрассудков. Также прекрасным Рыбам стоит попробовать очистить свою ауру. Можно избавляться от ненужных вещей. Все это благотворно скажется на удаче этих женщин. Пусть и не без усилий, но на этой неделе Рыбам точно удастся добиться поставленных целей и задач. Вполне возможно, что кто-то захочет протянуть им руку помощи. Нужно пользоваться этим, пока есть такая возможность.