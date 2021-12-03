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15 минут нового геймплея Dying Light 2 от разработчиков

15 минут нового геймплея Dying Light 2 от разработчиков


Студия Techland недавно завершила основные работы над Dying Light 2, и игра «ушла на золото». Ее релиз состоится 4 февраля 2022 года, а до этого момента разработчики будут «полировать проект» и знакомить с ним игроков.

В новом 15-минутном ролике по Dying Light 2 разработчики игры показали прохождение одного из сюжетных заданий — A Place to Call Home. В видео можно посмотреть на игровую карту, сражения с разными типами противников, полеты на глайдере, паркур и прочие геймплейные элементы Dying Light 2.


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Напомним, изначально предполагалось, что игра выйдет в конце 2021 года, но разработчики решили взять дополнительное время на разработку, объяснив это желанием, чтобы «игра оправдала самые высокие ожидания в момент выхода».

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По материалам: newxboxone

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