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17 ироничных работ художника, который с юмором переосмысливает героев и явления современной культуры

17 ироничных работ художника, который с юмором переосмысливает героев и явления современной культуры

Вы когда-нибудь задумывались, почему у персонажей фильмов всегда так идеально лежат волосы, хотя условия, в которых они оказываются по сюжету, совсем этому не способствуют? Или чем могли бы заниматься герои, когда они не в кадре? Художник Трэвис Чепмен с юмором отвечает на эти вопросы в своих сатирических картинах. Он переосмысливает жизнь популярных героев и известные явления. Например, Трэвис демонстрирует нам свои фантазии о том, что скрывают пирамиды, в чём тайна молодости Спящей красавицы и чем занимались бы Ван Гог и Фрида Кало, если бы жили в современном мире. Наслаждайтесь!

Так вот почему Спящая красавица не старела!

Король ночи и фигурного катания

Педикюр для хоббита

Знаменитая афганская «девушка с зелеными глазами» с обложки National Geographic

Тайна пирамид

Ноги сфинкса

Фрида Кало — королева селфи

Крик или вокал?

Укладка Гэндальфа

Девушка с корзинкой

Кстати, а вы знали, что серёжка у той самой знаменитой девушки с полотна Яна Вермеера может быть ненастоящей? Об этом у нас есть очень любопытная статья.

Как же так, Винни?

Камень, ножницы, бумага

Дуэйн Джонсон по прозвищу Скала, видимо, легко может затупить ножницы, но справится ли он с бумагой, которая бьёт камень?

Когда нашёл мастера, подобного себе

Остров Пасхи

Ван Гог на скейте

Когда учишь ребёнка кататься на велосипеде

Леонардо Ди Котрио

А здесь вы можете найти работы интересного мастера коллажей. Он смешивает кадры зарубежного и отечественного кино, и эти кроссоверы явно достойны вашего внимания.


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По материалам: Юмор

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