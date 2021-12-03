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20 веселых случаев, когда архитекторы облажались по полной (Часть 2)

Для нашего c вами развлечения владелец этой учетной записи в Twitter задокументировал множество ужасных примеров архитектуры. 

Как говорит сам создатель странички: «Я просматриваю в Интернете дешево спроектированные здания. Люблю хорошую архитектуру, ненавижу морфологию и ужасный дизайн». 

Здесь можно увидеть все - от чрезмерно загруженных фасадов и покрытых коврами бассейнов до дверей, ведущих в никуда.

20 веселых случаев, когда архитекторы облажались по полной - onedio.ru
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По материалам: Юмор

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