20 веселых случаев, когда архитекторы облажались по полной (Часть 2)
Сегодня, 15:05
Для нашего c вами развлечения владелец этой учетной записи в Twitter задокументировал множество ужасных примеров архитектуры.
Как говорит сам создатель странички: «Я просматриваю в Интернете дешево спроектированные здания. Люблю хорошую архитектуру, ненавижу морфологию и ужасный дизайн».
Здесь можно увидеть все - от чрезмерно загруженных фасадов и покрытых коврами бассейнов до дверей, ведущих в никуда.20 веселых случаев, когда архитекторы облажались по полной - onedio.ru
По материалам: Юмор