22-летняя дочка Варум и Агутина показала поцелуй с бойфрендом

Единственная совместная дочь певицы Анжелики Варум и музыканта Леонида Агутина, Елизавета поделилась фото со своим возлюбленным и поздравила его с днем рождения. Дочь Анжелики Варум и Леонида Агутина не похожа на других отпрысков знаменитостей. Она не хвастается дорогими вещами, живет музыкой, и почти не рассказывает о личном. Но в честь дня рождения своего возлюбленного Кайла Флинка Лиза поделилась редким снимком с ним. Они позируют в обнимку и целуются.Елизавета Варум с возлюбленным «С днем рождения, мой любимый мужчина. Ты самый крутой парень, которого я когда-либо встречала, и тебе даже не нужно пытаться быть круче. Я люблю тебя»— написала Лиза. Дочь Леонида Агутина и Анжелики Варум с детства живет в США. Лиза быстро прижилась за океаном: выучила язык и нашла друзей. Незаметно она подросла и в ней проснулся дух подросткового бунта. В 2010 году она создала рок-группу и начала выступать с ней на школьных мероприятиях. Она сама научилась играть на гитаре и сменила стиль.Елизавета Варум с возлюбленным В 16 лет девушка серьезно влюбилась в кубинца по имени Марк. Их отношения развивались стремительно, и уже скоро она переехала к бойфренду. Спустя время она представила своего избранника родителям. Агутин рассказывал, что ему понравился выбор дочери. Молодой человек был талантливым барабанщиком и вызывал у своего потенциального тестя доверие. Именно поэтому он сильно расстроился, когда узнал, что Елизавета бросила Марка. После этого в ее жизни начался новый этап. Сейчас она встречается с Кайлом Финком, участником группы Palomino Blond. У них есть общая страсть — музыка. Любовь к этому виду искусства соединила судьбы двух начинающих артистов.