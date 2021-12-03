3 новых перка доступны по Xbox Game Pass Ultimate игрокам





Подписчики Game Pass Ultimate получили доступ к 3 новым перкам. В данном случае — это бонусы для трех игр: World of Warships Legends, Apex Legends и Dauntless (напомним, игра на днях получила оптимизацию до Xbox Series X | S). Все эти бонусы могут забрать подписчики Xbox Game Pass Ultimate через приложение Game Pass (или Xbox) на различных платформах, в том числе на мобильных.

Dauntless

Премиум-подписки на 4 сервиса доступны по Game Pass Ultimate





Набор с косметическими предметами для игры Dauntless. В набор входит облик фонаря, эмоция и ряд другого косметического контента, которые можно получить эксклюзивно только на Xbox. Напомним, что сама игра Dauntless является кроссплатформенной.

World of Warships Legends





Премиальный набор предметов для популярной условно-бесплатной игры World of Warships Legends. В комплект входит премиальный британский эсминец Tier II Medea и ряд косметических предметов.

Apex Legends





Очередной бесплатный амулет в рамках Xbox Game Pass Ultimate для игры Apex Legends, на сей раз в виде дракона.