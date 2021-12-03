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35+ игр можно будет бесплатно опробовать на Xbox в рамках [email protected] Winter Game Fest

35+ игр можно будет бесплатно опробовать на Xbox в рамках ID@Xbox Winter Game Fest


Компания Microsoft сегодня официально анонсировало мероприятие [email protected] Winter Game Fest. Оно пройдет в период с 7 по 21 декабря, и в эти 14 дней игроки смогут бесплатно сыграть на Xbox One и Xbox Series X | S в более чем 35 демонстрационных версий различных игр.

Вот что нужно знать про мероприятие [email protected] Winter Game Fest:



В рамках этого мероприятия на приставках Xbox игроки получат доступ к 35+ демонстрационным версиям игр.



Играть в демонстрационные версии можно будет с 7 по 21 декабря, потом их уберут из Microsoft Store.



Это не полноценные демо-версии, отточенные и подготовленные для игроков. Соответственно, они не отражают финальное качество продуктов, некоторые из игр, которые будут предложены в рамках [email protected] Winter Game Fest, еще далеки от релиза.

Полный список игр, которые предложат опробовать в рамках [email protected] Winter Game Fest на Xbox, объявят ближе к 7 декабря. Уже официально заявлено о следующих проектах:



Loot River



Death Trash



Blacktail



The Tale of Bistun



Nobody Saves the World

Ранее в сети уже появлялись слухи, что в рамках The Game Awards можно будет опробовать более десятка различных игр, теперь это официально подтверждено.

# Актуальные новости
По материалам: newxboxone

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