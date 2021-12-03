48 почтоматов установят в Иркутске в декабре 2021 года

48 автоматизированных почтовых станций выдачи, в том числе, интернет-заказов — почтоматов — планируется установить в Иркутске до конца 2021 года. Об этом со ссылкой на слова директора управления Федеральной почтовой связи (УФПС) в регионе Юрия Бойко сообщает «Интерфакс».

Юрий Бойко:

— Увеличение количества входящих посылок требует и расширения зон их выдачи. У нас в планах до конца года открыть 48 почтоматов на территории Иркутска. По отношению к октябрю в ноябре и декабре 2020 года у нас объем входящих почтовых отправлений возрос на 27%. В этом году мы прогнозируем около 30% рост объемов в ноябре-декабре к октябрю. Конечно, основной поток будет международной посылочной почты

По его словам, 33 почтомата уже поступили в город. Их размещают в торговых центрах, супермаркетах, что позволит снизить нагрузку на почтовые отделения, а клиенты смогут получить свои заказы в шаговой доступности от дома или работы.

Глава УФПС отметил, что сейчас значительно вырос поток перевозимых почтовых отправлений — период с ноября по февраль традиционно называется «высоким сезоном». Это время крупных распродаж, когда люди готовятся к праздникам, приобретают подарки и отправляют посылки.

За январь-октябрь 2021 года обработано порядка трех миллионов международных посылок, в ноябре-декабре ожидается поступление еще до миллиона посылок из-за границы. Сейчас все логистические ресурсы компании направлены на оперативность доставки. В регионе запустили дополнительные рейсы по почтовым маршрутам в крупные города, в частности, Братск. Организовали мобильные сортировочные бригады.

В ноябре УФПС получило девять новых почтово-багажных вагонов. Ежедневно будет отправляться один из таких вагонов, это позволит перевозить в одном направлении порядка 150 кубометров почтовых отправлений. В ближайшее время планируется открыть маршрут из Иркутска во Владивосток и обратно.

На сегодня весь входящий почтовый поток с Востока идет в регион автотранспортом. Это дополнительные логистические затраты, также перевозимый таким способом объем отправлений значительно меньше.

УФПС в Иркутской области включает в себя 16 почтамтов, в которые входят 743 стационарных отделения, из них 311 расположены в сельской местности. 13 передвижных отделений обслуживают 134 населенных пункта. В Иркутске расположен магистральный сортировочный центр, в крупных районных центрах — шесть участков курьерской доставки.