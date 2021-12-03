602 человека заразились коронавирусом за сутки в Иркутской области

За сутки в Иркутской области заразились коронавирусом 602 человека. Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 141 138 случаев заболевания, сообщает оперштаб 3 декабря.

В больницах остаются 4 823 жителя региона, выписали за сутки 144 человека. Выздоровело 282 пациента, всего 114 460. За сутки умерли 29 человек c COVID-19. 28 — от коронавируса (всего 6 436), от иных заболеваний — 1 (547).

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