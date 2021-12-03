8 исторических фильмов ужасов, которые доказывают, что история может быть устрашающей

1. Лабиринт фавна.Как и в своем более раннем фильме «Хребет дьявола», Гильермо дель Торо уравновешивает реальные ужасы исторических событий с фантастическим рассказом ужасов, дополненным уникальным дизайном существ. Когда 10-летняя девочка по имени Офелия (Ивана Бакеро) становится свидетелем жестоких действий, совершенных ее новым военачальником отчимом (Серджи Лопес) против республиканских повстанцев, она обнаруживает параллели в фантастическом мире древнего каменного лабиринта, содержащего фавна как существо. Также, как и в «Хребте дьявола», главный герой «Лабиринта Фавна» оказывается втянутым в битву между повстанцами и нынешним режимом, а элементы хоррор-фэнтези помогают ей избавиться от этого конфликта.2. Костяной томагавк.Признавая связь с классическими вестернами, такими как «Искатели», Питер Брэдшоу утверждает, что «Костяной томагавк» «более страшный фильм, чем конная опера». Когда они выслеживают виновных коренных американцев, отряд обнаруживает, что они принадлежат к племени инбредных каннибалов по имени «Троглодиты». Мало того, что их культурные обычаи ужасны, но, похоже, племя приобрело сверхчеловеческую силу, поедая человеческую плоть. То, что начинается как типичный вестерн, быстро превращается в ужас, когда «троглодиты» берут верх над отрядом.3. Хребет дьявола.Ужас в The Devil’s Backbone изначально тонкий, по крайней мере, с точки зрения сверхъестественных элементов фильма. Режиссер Гильермо дель Торо представляет ужасы войны гораздо более открыто, чем сверхъестественные элементы на протяжении большей части фильма, с инертной бомбой, сброшенной националистами, сидящими во дворе приюта, в качестве постоянного напоминания. Фильм рассказывает о молодом сироте Карлосе (Фернандо Тильве), который попадает в приют после того, как его отец погиб в результате конфликта. Исследуя приют ночью, Карлос сталкивается с духом мальчика, бродящим по его территории. История о привидениях в «Хребте дьявола» напоминает многие фильмы, выпущенные в США в этот период, в том числе «Шестое чувство» (1999) и «Другие» (2001) в том, что живых персонажей больше следует бояться, чем умерших. Хотя образ молодого духа сначала пугает Карлоса, вскоре он обнаруживает, что реальная опасность заключается в скрытом конфликте между националистами и лоялистами-республиканцами, работающими бок о бок в приюте.4. Братство волка.Многие историки теперь полагают, что нападения, связанные со Зверем Жеводана, были вызваны волками, медведем или даже львом, но Братство Волка первоначально охватывает ужасную фантазию о большом существе, прежде чем присоединиться к одной из этих исторических теорий. Этот зверь оживает на экране с помощью комбинации компьютерной графики и кукольного театра / аниматроники, разработанной магазином существ Джима Хенсона.5. Женщина-демон.Безымянная пожилая женщина (Нобуко Отова) и ее юная невестка (Дзицуко Ёсимура) наживаются на убегающих солдатах, убивая их и продавая их доспехи и оружие, сводя концы с концами, пока они ждут, пока сын / муж вернется домой с войны. Когда сосед по имени Хачи (Кей Сато) возвращается в деревню после дезертирства, он оказывается между двумя женщинами и их усилиями по убийству солдат после соблазнения младшего из пары. Онибаба, что переводится как «демоническая ведьма» или «женщина-демон», — это ревнивая женщина из мифов, которую часто можно увидеть в маске хання, когда ее изображают в традиционном театре. Актуальность названия становится очевидной, когда, пытаясь отпугнуть невестку от соблазна, пожилая женщина надевает мантию и маску хання, взятые у посланного ею самурая.6. Черная смерть.Осмунд изначально считает, что экспедиция предназначена для обнаружения того, что спасло деревню от разрушения чумы, в конечном итоге он узнает, что некромант, как считается, контролирует деревню, используя темные искусства, чтобы сдержать болезнь. У группы солдат есть план поимки колдуна для транспортировки обратно к епископу с последующим судом и казнью. Этим планам мешают препятствия на пути, включая постоянную угрозу заражения и неизбежные ужасы, которые поджидают их в отдаленной деревне.7. Сонная лощина.Несмотря на усилия полицейского констебля Нью-Йорка Икабода Крейна (Джонни Депп) доказать научное объяснение серии ужасных смертей, приписываемых Всаднику без головы (Кристофер Уокен), сверхъестественные причины в конечном итоге раскрываются как ответ на загадку. Помимо изображения призрака американской революции, «Сонная лощина» показывает раннее развитие судебной медицины благодаря следственным усилиям Крейна.8. Апостол.По прибытии на остров Ричардсону говорят, что земля остается плодородной из-за постоянного притока животных в жертву. Культ заключил в тюрьму похожее на ведьму божество, которое питается кровью, чтобы дикая природа росла. Как правило, культ также выполняет серию порочных ритуалов, чтобы «очистить» жителей деревни, которые угрожают общине. Последовательности, содержащие эти ритуалы, можно легко охарактеризовать как исторические пытки.