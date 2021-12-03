Агата Муцениеце рассказала об усыновлении детей

Актриса Агата Муцениеце призналась, что думает взять ребенка из детдома. Еще два года назад Павел Прилучный признавался, что не против взять ребенка из детдома, но отметил, что Агата пока отказывается от такой перспективы, мол, это слишком серьезный шаг. Теперь же, когда развод состоялся, актриса заявила, что подумывает об усыновлении. Ранее Агата так объясняла свое решение: мол, опасается, что не сможет создать ребенку условия, в которых тот будет чувствовать себя по-настоящему родным. «Это не просто веселое событие в твоей жизни. Дети же не ведут себя по заказу. Ребенок из детдома тоже будет вести себя по-разному в тех или иных ситуациях», — говорила актриса.Агата Муцениеце О неготовности усыновить чужого малыша звезда говорила и минувшей весной. Хотя уверяла, что мечтает о третьем ребенке. Однако в последнее время Муцениеце стала более уверенной в себе, оставила прежние обиды в прошлом и пересмотрела взгляды на жизнь. В недавнем выпуске авторского шоу брюнетка вновь поделилась мнением на тему усыновления: «Я всегда об этом мечтала, насмотревшись на Анджелину Джоли с приемными детьми. Мне казалось, что я обязательно возьму чернокожего ребенка. Чтобы у нас в семье было как можно больше разных детей, чтобы объединить народы. Меня эта мысль еще не покинула». Тем не менее, 32-летняя Агата все еще в раздумьях. Теперь ее останавливает новый семейный статус. Ведь в прошлом году она со скандалом развелась с Павлом Прилучным. «Сейчас вообще жизнь поменялась, — вздыхает звезда. — Не думала, что у меня не будет мужа. Вот когда найду нового, я это сделаю. Но опять же, мне кажется, у людей какие-то свои личные мотивы, не очень правильные для того, чтобы брать детей. Они как будто закрывают дырки ими. Кто-то притаскивает домой, как сумасшедший, животных, кто-то детей начинает усыновлять. Мама моей знакомой была такой. Она максимально уделяла внимание приемным, а кровным — нет. Они росли в обиде на мать. Мне казалось, у нее эгоистичная мотивация, чего быть не должно. Но я, может быть, какую-нибудь лялечку возьму» рассказала она в YouTube-шоу MamBook.