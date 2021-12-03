Алексей Ягудин потерял свои медали

Фигурист Алексей Ягудин рассказал о своем отношении к наградам. Олимпийский чемпион в шоу «Алена, блин!» признался, что потерял почти все свои медали за победы на чемпионатах мира и Европы. «Мы не вбиваем с женой своим детям, что олимпийские чемпионы. Эти победы нивелируются со временем. Они не значат почти ничего. Зал славы для меня значил тогда. То, что это случилось 0151 спасибо», сказал Алексей Ягудин.Алексей Ягудин Как отметил Ягудин, его золотая олимпийская медаль где-то лежит в коробочке. «А вот где коробочка? Где-то в доме или в Питере у мамы. Ну, например, из четырех золотых медалей чемпионата мира и трех чемпионатов Европы у меня осталась одна мира и одна Европы. Где-то потерялись. Страдаю ли я из-за этого. Ну можно было расплавить на золотой зуб. Ну пока финансы есть, то можно и такой вставить», — заявил Алексей Ягудин. Напомним, что Алексей Ягудин выиграл золото Олимпиады в 2002 году. Он победил в американском Солт-Лейк-Сити.