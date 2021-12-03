Алексей Ягудин высказался о профессионализме Алины Загитовой

Фигурист Алексей Ягудин рассказал об успехах юной спортсменки. Спортсмен рассказал, как складываются его отношения с Алиной Загитовой в новом сезоне «Ледникового периода». Как известно, фигуристка уже второй раз выступает в роли ведущей проекта, однако критика в ее адрес все не утихает. Зрители сетуют, что спортсменке не хватает профессионализма, она постоянно ошибается и сильно нервничает в кадре. По слухам, недоволен партнершей и олимпийский чемпион, которому тяжело с ней работать. Однако Ягудин поспешил опровергнуть сплетни о его конфликте с Алиной. По словам фигуриста, никаких резких слов в адрес соведущей он никогда не говорил, и Загитова это прекрасно знает. Между тем спортсмен не стал скрывать, что фигуристка с трудом осваивает новую профессию и не все замечания в ее адрес беспочвенны. Но Алексей с пониманием относится к коллеге, потому что и сам когда-то находился на ее месте: в 2008 году он впервые появился в телеэфире в программе «Добрый вечер, Москва» вместе с Ларисой Голубкиной, не имея никакого опыта в этом деле.Алина Загитова Алина тоже не испытывает иллюзий по поводу своих промахов и старается исправлять недостатки. В первом сезоне, к примеру, она занималась с педагогом по сценической речи, чтобы улучшить дикцию. «Если в прошлом году ей помогали и ее вели, то в этом году на первой съемке она попросила: «Пожалуйста, можете мне не мешать?» То есть она уже сама потихонечку начинает понимать. Да, тяжело. Но никто не говорил, что будет легко. У меня тоже бывают дни, когда вообще не идет. Ну и что теперь делать? Надо просто работать над собой», — объяснил Ягудин в YouTube-шоу «Алена, блин!».