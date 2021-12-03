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Алексей Ягудин высказался о скандале с Евгением Плющенко

Алексей Ягудин высказался о скандале с Евгением Плющенко
Фигурист Алексей Ягудин не считает нужным, за что-либо извиняться. Олимпийский чемпион Алексей Ягудин в шоу «Алена, блин!» заявил, что не собирается извиняться перед своим коллегой Евгением Плющенко. «Я не считаю, что мне надо извиняться за мои слова. Я знал ряд моментов, как все происходило. Я про отбор на Олимпиаду 2014 года. Любому человеку важно закончить то или иное действие. Человек не знает, когда надо остановиться», сказал Алексей Ягудин.
Евгений Плющенко По словам Ягудина, спорт — это тяжелая ноша. «Мы с женой Жени Яной Рудковской сейчас нормально общаемся. Мы особо и не ссорились. Женя — гениальный спортсмен. Как спортсмен он гениальная личность. Как человек — не знаю», — заявил Алексей Ягудин. Ранее жена Евгения Плющенко продюсер Яна Рудковская говорила, что Алексей Ягудин — гнилой человек. Она не понимает, почему фигурист до сих пор не извинился перед ее мужем.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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