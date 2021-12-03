Алла Пугачева в джинсах и джемпере оверсайз побывала на спектакле внука

Певица Алла Пугачева пришла на спектакль «Безымянная звезда» в Московском Губернском театре, в котором Никита Пресняков сыграл одну из главных ролей. Алла Пугачева, наконец-то пришла посмотреть на работу своего внука Никиты Преснякова. Примадонна в компании своего стилиста Игоря Гуляева и певицы Юлии Проскуряковой побывала на мюзикле «Безымянная звезда» Московского Губернского театра.Алла Пугачева и Никита Пресняков Алла Борисовна выбрала для светского выхода простой образ — белый свитер, светлые джинсы и затемненные очки, чтобы скрыть следы слез умиления. Артистка одобрила труд создателей и артистов мюзикла и Проскурякова полностью поддержала её мнение.Алла Пугачева, Сергей Безруков, Игорь Гуляев, Юлия Проскурякова и Никита Пресняков «Это спектакль — мюзикл, яркий, музыкальный с драматическими нотками 👌🏻! Прекрасное послевкусие, позитивные эмоции, вера в свою мечту, много музыки, песен и танцев! Рекомендую 💃💃💃💋», поделилась Юлия после спектакля. Никита, между прочим, уже имел опыт участия в мюзиклах («Чайка» и «Воины духа»), а вот его партнерша Анна Снаткина впервые репетировала музыкальный спектакль. Актриса полтора года занималась с педагогом по вокалу. «Самое сложное для меня было научиться петь. Так как я была человеком не поющим, что называется, от слова «совсем», то мы стали готовиться», — рассказывала Снаткина. Высказался о появлении в своем театре Пугачевой и худрук Московского Губернского театра, Сергей Безруков, поделившись совместными фото.Алла Пугачева и Сергей Безруков «Вчера к нам в Губернский на "Безымянную звезду" пришла Алла Борисовна Пугачева ! 👏👏👏👏👏 Она пришла поддержать Никиту Преснякова, который играет в этом спектакле учителя астрономии Мирою. Спасибо ей большое за хорошие, добрые слова о нашем театре и наших артистах!!! Будем рады видеть снова в нашем МГТ🙏🙏🙏», высказался Безруков. Что касается мамы Никиты — Кристины Орбакайте, то она лично поддержала старшего сына на премьере, прошедшей в конце сентября. Пресняков рассказывал, что репетировал шесть дней в неделю и много работал над тем, чтобы понять и вжиться в образ главного героя. Так совпало, что одновременно с началом подготовки Никита прошел кастинг в еще один проект — шоу «Ледниковый период» на Первом канале. Так что репетиции в театре пришлось совмещать с тяжелыми тренировками на льду.