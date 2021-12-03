Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Шоу-бизнес » Алла Пугачева в джинсах и джемпере оверсайз побывала на спектакле внука

Алла Пугачева в джинсах и джемпере оверсайз побывала на спектакле внука

Алла Пугачева в джинсах и джемпере оверсайз побывала на спектакле внука
Певица Алла Пугачева пришла на спектакль «Безымянная звезда» в Московском Губернском театре, в котором Никита Пресняков сыграл одну из главных ролей. Алла Пугачева, наконец-то пришла посмотреть на работу своего внука Никиты Преснякова. Примадонна в компании своего стилиста Игоря Гуляева и певицы Юлии Проскуряковой побывала на мюзикле «Безымянная звезда» Московского Губернского театра.
Алла Пугачева и Никита Пресняков Алла Борисовна выбрала для светского выхода простой образ — белый свитер, светлые джинсы и затемненные очки, чтобы скрыть следы слез умиления. Артистка одобрила труд создателей и артистов мюзикла и Проскурякова полностью поддержала её мнение.
Алла Пугачева, Сергей Безруков, Игорь Гуляев, Юлия Проскурякова и Никита Пресняков «Это спектакль — мюзикл, яркий, музыкальный с драматическими нотками 👌🏻! Прекрасное послевкусие, позитивные эмоции, вера в свою мечту, много музыки, песен и танцев! Рекомендую 💃💃💃💋», поделилась Юлия после спектакля. Никита, между прочим, уже имел опыт участия в мюзиклах («Чайка» и «Воины духа»), а вот его партнерша Анна Снаткина впервые репетировала музыкальный спектакль. Актриса полтора года занималась с педагогом по вокалу. «Самое сложное для меня было  научиться петь. Так как я была человеком не поющим, что называется, от слова «совсем», то мы стали готовиться», — рассказывала Снаткина. Высказался о появлении в своем театре Пугачевой и худрук Московского Губернского театра, Сергей Безруков, поделившись совместными фото.
Алла Пугачева и Сергей Безруков «Вчера к нам в Губернский на "Безымянную звезду" пришла Алла Борисовна Пугачева ! 👏👏👏👏👏 Она пришла поддержать Никиту Преснякова, который играет в этом спектакле учителя астрономии Мирою. Спасибо ей большое за хорошие, добрые слова о нашем театре и наших артистах!!! Будем рады видеть снова в нашем МГТ🙏🙏🙏», высказался Безруков. Что касается мамы Никиты — Кристины Орбакайте, то она лично поддержала старшего сына на премьере, прошедшей в конце сентября. Пресняков рассказывал, что репетировал шесть дней в неделю и много работал над тем, чтобы понять и вжиться в образ главного героя. Так совпало, что одновременно с началом подготовки Никита прошел кастинг в еще один проект — шоу «Ледниковый период» на Первом канале. Так что репетиции в театре пришлось совмещать с тяжелыми тренировками на льду.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

Последние новости

Министр просвещения призвал студентов участвовать в олимпиаде "Я – профессионал"
Министр просвещения призвал студентов участвовать в олимпиаде "Я
Люди каких Знаков Зодиака втайне недолюбливают Тельцов
Люди каких Знаков Зодиака втайне недолюбливают Тельцов
Максим Галкин признался, что больше проигрывал, чем выигрывал
Максим Галкин признался, что больше проигрывал, чем выигрывал
Лера Кудрявцева показала наряженную елку и дочку, катающуюся на велике по дому
Лера Кудрявцева показала наряженную елку и дочку, катающуюся на
Маргарита Суханкина терпела измены мужа
Маргарита Суханкина терпела измены мужа
Маша Распутина уверена, что Андрей Малахов хотел втоптать ее в грязь
Маша Распутина уверена, что Андрей Малахов хотел втоптать ее в грязь
Алла Пугачева в джинсах и джемпере оверсайз побывала на спектакле внука
Алла Пугачева в джинсах и джемпере оверсайз побывала на спектакле
Шоураннер продолжения "Секса в большом городе" признался, что с самого начала планировал снимать сериал без Ким Кэттролл
Шоураннер продолжения "Секса в большом городе" признался,
Сооснователь «индийского Amazon» запустит блокчейн-фонд в Индии
Сооснователь «индийского Amazon» запустит блокчейн-фонд в Индии
Соратник Уоррена Баффетта одобрил давление на криптоиндустрию в Китае
Соратник Уоррена Баффетта одобрил давление на криптоиндустрию в Китае
В России начали блокировать Tor
В России начали блокировать Tor
Сторонники Росса Ульбрихта запустили проект по аналогии с ConstitutionDAO
Сторонники Росса Ульбрихта запустили проект по аналогии с

Топ на сегодня

Андрей Малахов показал детское фото и рассказал о находке, предопределившей его судьбу
Андрей Малахов показал детское фото и рассказал о находке,
Алексей Ягудин потерял свои медали
Алексей Ягудин потерял свои медали
Анна Хилькевич возмущена, что ей предлагают роль проститутки
Анна Хилькевич возмущена, что ей предлагают роль проститутки
Настя Ивлеева эпатирует публику с бывшим мужем
Настя Ивлеева эпатирует публику с бывшим мужем
Алексей Ягудин высказался о скандале с Евгением Плющенко
Алексей Ягудин высказался о скандале с Евгением Плющенко

Еще по теме

На крестинах дочери Игоря Николаева Алла Пугачева была в костюме Красной шапочки
Алла Пугачева посетила мюзикл с участием внука в дерзкой мини-юбке
Алла Пугачева дала урок музыки дочке Николаева и поразила потрясающим внешним видом (фото)
Алла Пугачева испугала поклонников жутким нарядом