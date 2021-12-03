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Амельченкова объяснила, что общего между работой волонтера и депутата

Амельченкова объяснила, что общего между работой волонтера и депутата

Заместитель председателя Комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Ольга Амельченкова выступила в режиме ВКС на круглом столе на тему: "Реновация Государственной Думы РФ: волонтерский трек". Мероприятие было организовано Экспертным институтом социальных исследований на площадке МИА "Россия сегодня".

"Депутатов и волонтеров объединяет желание помогать людям. Правда, у парламентариев есть для этого больше возможностей, инструментов", — подчеркнула Амельченкова.

Она рассказала, что перед ней с самого начала стояло несколько задач. Во-первых, обеспечить максимально доступные формы коммуникации с людьми, чтобы любой гражданин страны мог написать о своей проблеме. 

"Для этого я обновила социальные сети, завела телеграм-канал с онлайн-приемной. За время работы депутатом мне поступило более 1000 обращений по самым разным темам. Пишут не только из Ленинградской области, которую я представляю в Госдуме, но и со всей страны. Кроме того, благодаря поддержке "Единой России" в каждой районной общественной приемной партии были установлены стенды с информацией о том, как со мной можно связаться", — рассказала депутат.

Второй важный вопрос — поиск единомышленников. Согласно закону о статусе депутата, у парламентария есть возможность принять в команду до 40 помощников на общественных началах.

"Говорят, обычно шансы у людей со стороны попасть на такие должности были ничтожно малы. Решила разрушить эти стереотипы и предложила максимально открытый и интересный способ поиска помощников — конкурс в своих соцсетях. Меня поддержали коллеги-депутаты, в частности Николай Валуев и такие известные личности, как, например, Дмитрий Губерниев. Всего за месяц поступило более 400 заявок. Недавно завершился второй этап конкурса — кандидаты прошли тестирование на знание системы государственного управления, правового обеспечения. Впереди их ждет собеседование", — добавила депутат.

Амельченкова рассказала, что когда избиралась в Госдуму, то понимала, что хочет и дальше помогать волонтерским организациям и НКО.

"Как практик с многолетним опытом, знаю, с какими проблемами сталкиваются некоммерческие организации и как им помочь. Поэтому выбрала для себя работу в комитете по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений", — пояснила парламентарий.

На прошлой неделе Госдума утвердила бюджет страны на 2022–2024 годы. Амельченкова стала соавтором поправок "Единой России", благодаря которым удалось увеличить поддержку НКО на 1 млрд рублей.

В заключение депутат затронула тему поощрения волонтеров, в частности рассказала о своем предложении не облагать налогами доходы волонтеров в виде оплаты услуг связи при осуществлении добровольческой деятельности.

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По материалам: uposters.ru

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