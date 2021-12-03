Андрей Малахов показал детское фото и рассказал о находке, предопределившей его судьбу

Телеведуший Андрей Малахов поделился фото, на котором ему всего 8 лет, и рассказал о невероятной находке и подарке, за который он благодарен до сих пор. Известный телеведущий Андрей Малахов родился и вырос в городе Апатиты Мурманской области. Шоумен в детстве много читал, и особенно его впечатляли рассказы о кладах. Он мечтал найти свое сокровище. Отец Андрея Малахова даже придумывал легенды и отправлялся с сыном на раскопки. Однако желание телеведущего все же исполнилось. В 8 лет он нашел кошелек с большой суммой денег. Правда, радовался маленький Андрей недолго. «Когда мы приезжали в деревню, к моей бабушке, мы с папой уезжали на велосипедах в нашу поисковую экспедицию. Согласно местной легенде, по каким-то ориентирам, между двумя огромными дубами, был зарыт клад. И не просто, а самый настоящий. Отступающие французы, спасаясь бегством, решили закопать награбленные сокровища, а проходили они, недалеко от бабушкиной деревни. Папа смеялся, видя, как я копаю, но копал вместе со мной. Ни один дуб не пострадал. Но и не один клад не был выкопан. Может он еще ждет меня там? Возможно, этим летом, мы съездим туда с сыном и поищем снова», — поделился шоумен.Андрей Малахов - 8 лет «Мечтая о кладе, я так хорошо представлял себе, что найду его, что это случилось. Гуляя по центральной улице нашего города, я нашел кошелек. Сумма, которая в нем лежала, была астрономической – 680 рублей! В те годы в СССР доллар стоил 25 копеек. Мне было всего восемь лет, и я был богат. Сказочно богат и также сказочно не долго. Родители сказали, что мы отнесем мою находку в милицию. Я не мог поверить в это, но и спорить шансов не было. В отделении я получил справку: «О находке КЛАДА!!!», - потеряв богатство, я реализовал свою мечту. Эта ирония жизни обернулась для меня сюрпризом. Семья, потерявшая кошелек с «отпускным бюджетом», была быстро найдена. Через несколько дней они пришли к нам в гости с благодарностью и подарили мне фотоаппарат», — рассказал Малахов.Напомним, Андрей Малахов вместе с женой Натальей Шкулевой растит сына Сашу, который появился на свет 16 ноября 2017 года. Супруги по-прежнему не показывают наследника, но иногда рассказывают о моментах из жизни ребенка. К сожалению, отец телеведущего не успел познакомится с внуком. Николая Дмитриевича не стало в 2006 году. Инженер ушел из жизни в возрасте 59 лет. Мама шоумена жива. Андрей Малахов старается как можно больше внимания уделять родному человеку.