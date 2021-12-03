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Анна Хилькевич возмущена, что ей предлагают роль проститутки

Анна Хилькевич возмущена, что ей предлагают роль проститутки
35-летней актрисе Анне Хилькевич не понравилась роль, которую ей предложили. Звезда сериала «Универ. Новая общага» — успешная актриса. Но во многих картинах ей достаются роли глупенькой блондинки. Это совсем не устраивает Анну. Сегодня она ознакомилась с очередным сценарием и выразила свое мнение на этот счет. «Только что прочитала сценарий на роль, которую мне предложили сыграть. Проститутка, которая в туалете занимается сексом с охранником!» — возмутилась Хилькевич.
Анна Хилькевич Жена бизнесмена Артура Волкова подчеркнула, что ей не хочется исполнять подобные роли. «Уважаемые кастинг-директора, скажите, пожалуйста, можно ли как-то поменять формат ролей, на которых вы меня видите? Я не очень органично себя в них чувствую!» — заверила Анна. Артистка добавила, что у нее достаточно свободные взгляды, но она стремится к другим образам на экране. «Знаю, что актер должен играть любые роли. Но кто это вообще придумал, что прям всё?» — подчеркнула звезда. Хилькевич перевела всё в юмор. Она подшутила над своей внешностью. «Мне кажется, что в таком свете и в таком виде, я идеально подхожу на роль и выгляжу как та самая проститутка!» — пошутила кинодива.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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