Анна Седокова рассказала о связи с Валерием Меладзе

Певица Анна Седокова в шоке от обвинений. Несколько месяцев назад экс-супруга Валерия Меладзе сделала откровенное признание о бывших солистках группы «ВИА Гра», отметив, что в нулевых одна из них настойчиво требовала к себе внимания продюсера коллектива Константина Меладзе. Тогда публика почему-то решила, что речь идет об Анне Седоковой. Кстати, подозрение пало на Анну не просто так. Дело в том, что Ирина Меладзе подчеркнула — сейчас та самая скандальная экс-солистка группы является многодетной мамой. А Седокова воспитывает троих детей. «Начало нулевых, шла съемка в Киеве. На ней присутствовали Костя и одна дама, которая вела себя самым неприличным образом. На глазах у всех она приставала к продюсеру. Самое отвратительное, что я ей не мешала! — вспомнила экс-избранница Валерия Меладзе. — Костя был сильно смущен. Я устроила скандал бывшему мужу, спросив у него, мол, что вообще происходит. На продюсера шла атака. Я была шокирована. На второй день съемок я взяла с собой Яну (жену Константина Меладзе, — прим. «З-ая.ру»), и эту девицу пришлось поставить на место», — откровенничала экс-супруга артиста в «Судьбе человека» на «России 1».Анна Седокова Анна Седокова в очередной раз заверила публику — речь шла вовсе не о ней. При этом певица не может сказать, о ком в столь негативном ключе рассказывала Ирина Меладзе. «Недавно бывшая жена Валерия Меладзе сказала, что какая-то экс-солистка ломилась к Константину, мол, у нее трое детей. На меня столько хейта полилось! Это была не я, люди! Я не ломилась никуда! Когда об этом стали писать — это было вообще...» — призналась 38-летняя Седокова в «TikTok-шоу» на «Новом радио». Помимо этого, Анна отметила, что не горит желанием поддерживать отношения с бывшими коллегами по сексапильному трио.