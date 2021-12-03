Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Анна Седокова рассказала о связи с Валерием Меладзе

Анна Седокова рассказала о связи с Валерием Меладзе
Певица Анна Седокова в шоке от обвинений. Несколько месяцев назад экс-супруга Валерия Меладзе сделала откровенное признание о бывших солистках группы «ВИА Гра», отметив, что в нулевых одна из них настойчиво требовала к себе внимания продюсера коллектива Константина Меладзе. Тогда публика почему-то решила, что речь идет об Анне Седоковой. Кстати, подозрение пало на Анну не просто так. Дело в том, что Ирина Меладзе подчеркнула — сейчас та самая скандальная экс-солистка группы является многодетной мамой. А Седокова воспитывает троих детей. «Начало нулевых, шла съемка в Киеве. На ней присутствовали Костя и одна дама, которая вела себя самым неприличным образом. На глазах у всех она приставала к продюсеру. Самое отвратительное, что я ей не мешала! — вспомнила экс-избранница Валерия Меладзе. — Костя был сильно смущен. Я устроила скандал бывшему мужу, спросив у него, мол, что вообще происходит. На продюсера шла атака. Я была шокирована. На второй день съемок я взяла с собой Яну (жену Константина Меладзе, — прим. «З-ая.ру»), и эту девицу пришлось поставить на место», — откровенничала экс-супруга артиста в «Судьбе человека» на «России 1».
Анна Седокова Анна Седокова в очередной раз заверила публику — речь шла вовсе не о ней. При этом певица не может сказать, о ком в столь негативном ключе рассказывала Ирина Меладзе. «Недавно бывшая жена Валерия Меладзе сказала, что какая-то экс-солистка ломилась к Константину, мол, у нее трое детей. На меня столько хейта полилось! Это была не я, люди! Я не ломилась никуда! Когда об этом стали писать — это было вообще...» — призналась 38-летняя Седокова в «TikTok-шоу» на «Новом радио». Помимо этого, Анна отметила, что не горит желанием поддерживать отношения с бывшими коллегами по сексапильному трио.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

Последние новости

Анна Седокова рассказала о связи с Валерием Меладзе
Анна Седокова рассказала о связи с Валерием Меладзе
Гоша Куценко признался, что любит сниматься обнаженным
Гоша Куценко признался, что любит сниматься обнаженным
Ксения Собчак разорилась на двушку для пострадавшей
Ксения Собчак разорилась на двушку для пострадавшей
Meta (то есть Facebook) предложила пользователям присылать ей свои обнаженные снимки для защиты от порномести
Meta (то есть Facebook) предложила пользователям присылать ей свои
Ушла из жизни легендарная актриса Нина Ургант, звезда «Белорусского вокзала»
Ушла из жизни легендарная актриса Нина Ургант, звезда «Белорусского
Маргарита Суханкина призналась, что после ЗАГСа жизнь превратилась в ад
Маргарита Суханкина призналась, что после ЗАГСа жизнь превратилась в
Ксения Собчак вышла в свет с косой в стиле Юлии Тимошенко
Ксения Собчак вышла в свет с косой в стиле Юлии Тимошенко
Кириенко поблагодарил представителей бизнеса за неравнодушие
Кириенко поблагодарил представителей бизнеса за неравнодушие
Житель Зимы зарезал знакомого и поджег его дом из мести за убийство брата
Житель Зимы зарезал знакомого и поджег его дом из мести за убийство
В ледяных городках Иркутска не будет горок из-за пандемии
В ледяных городках Иркутска не будет горок из-за пандемии
В Иркутске открылась фотовыставка «Один мир на всех»
В Иркутске открылась фотовыставка «Один мир на всех»
Off-duty: Рианна и A$AP Rocky на шопинге в Нью-Йорке
Off-duty: Рианна и A$AP Rocky на шопинге в Нью-Йорке

Топ на сегодня

Брызги шампанского и томительное ожидание: как прошел светский вечер в Доме Пашкова с Седоковой, Галич, Клюкиной
Брызги шампанского и томительное ожидание: как прошел светский вечер
Участники форума "Арктика: настоящее и будущее" обсудили ликвидацию экологического ущерба
Участники форума "Арктика: настоящее и будущее" обсудили
Российские власти откроют доступ к госданным разработчикам нейросетей
Российские власти откроют доступ к госданным разработчикам нейросетей
Binance поддержит обновления сетей Avalanche, Tezos и Theta Network
Binance поддержит обновления сетей Avalanche, Tezos и Theta Network
Андрей Малахов показал детское фото и рассказал о находке, предопределившей его судьбу
Андрей Малахов показал детское фото и рассказал о находке,

Еще по теме

Седокова резко высказалась о браке Меладзе и Брежневой
Вера Брежнева впервые поделилась снимком Константина Меладзе
Брежнева рассказала всю правду о «тайной свадьбе» Меладзе и Джанабевой
Валерия Меладзе: Я грандиозно женился