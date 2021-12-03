Битва купальников: Снежана Георгиева против Натальи Давыдовой

Вадим Карасев

Эта светская неделя прошла под знаком предновогодних вечеринок. В пятницу предлагаем помечать о лете. К счастью, героини Spletnik в любой сезон готовы поставить пляжный контент! И даже цвет их купальников навевает мысли о зеленых тропиках, пока за нашим окном все заметает белым снегом. Трудно, но все-таки постараемся определить, кто из участниц битвы вызывает симпатию (и, конечно, чей купальник нравится больше). Голосуем!

Надя Бесчетникова