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Битва купальников: Снежана Георгиева против Натальи Давыдовой

Битва купальников: Снежана Георгиева против Натальи Давыдовой

Эта светская неделя прошла под знаком предновогодних вечеринок. В пятницу предлагаем помечать о лете. К счастью, героини Spletnik в любой сезон готовы поставить пляжный контент! И даже цвет их купальников навевает мысли о зеленых тропиках, пока за нашим окном все заметает белым снегом. Трудно, но все-таки постараемся определить, кто из участниц битвы вызывает симпатию (и, конечно, чей купальник нравится больше). Голосуем!


Надя Бесчетникова
# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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