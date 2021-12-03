Blockchain.com анонсировала собственный NFT-маркетплейс

Криптовалютная биржа и провайдер кошельков Blockchain.com анонсировала запуск платформы для торговли невзаимозаменяемыми токенами (NFT).

https://twitter.com/blockchain/status/1466463686856425482

"Рост и ажиотаж в пространстве NFT неоспоримы, но мы видим многие из тех же проблем, с которыми криптовалюта столкнулась в первые дни своего существования", — говорится в сообщении компании.

В Blockchain.com полагают, что доступ к рынку цифровых коллекционных предметов "слишком сложен и неинтуитивен".

"Мы хотим сделать доступ таким же простым, как и к рынку криптовалют. С помощью маркетплейса Blockchain.com NFT вы сможете просматривать, покупать, продавать и безопасно хранить NFT, даже не выходя своего кошелька", — заявили в фирме.

Blockchain.com открыла для пользователей регистрацию в списке ожидания. Запуск бета-версии платформы планируется "в ближайшие недели".

Ранее решение запустить собственные NFT-маркетплейсы приняли некоторые крупные биржи, включая Binance, FTX, Coinbase и OKEx. Однако доминирует в секторе платформа OpenSea, на которую в ноябре пришлось около 96% от совокупного объема торгов в $1,98 млрд.

Напомним, британский толковый словарь английского языка Collins признал аббревиатуру NFT словом 2021 года.