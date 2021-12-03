Bloomberg: Playstation планирует запустить конкурента Xbox Game Pass





Подписка Xbox Game Pass является одним из главных конкурентных преимуществ Xbox прямо сейчас перед Playstation. Игроки за небольшую плату могут получить доступ к сотням игр, среди которых в день релиза становятся доступны все проекты от внутренних студий Xbox и по десятку новинок появляется каждый месяц.

Авторитетный портал Bloomberg, ссылаясь на собственные источники «знакомые с планами Sony», сообщает, что подразделение PlayStation Sony Group Corp. планирует запустить услугу подписки, которая составит конкуренцию Xbox Game Pass. По их информации, такой сервис от Sony сейчас фигурирует под кодовым названием Spartacus.

Как отмечают журналисты Bloomberg, сервис от Sony позволит владельцам Playstation оплачивать ежемесячно подписку на «доступ к каталогу современных и классических игр». Считается, что сервис будет доступен на Playstation 4 и Playstation 5.

По ожиданиям, запущен сервис должен быть весной, и он объединит в себе PlayStation Now и PlayStation Plus, а пользователи смогут выбирать между тремя уровнями подписки:

Первый уровень: включает существующие преимущества PlayStation Plus.Второй уровень: будет предлагать большой каталог игр для PlayStation 4 и PlayStation 5.Третий уровень: добавит расширенные демонстрации, потоковую передачу игр и библиотеку классических игр для PS1, PS2, PS3 и PSP.

Журналист Bloomberg Джейсон Шрайер отмечает, что не стоит ожидать в подписке игры внутренних студий Sony в день релиза.