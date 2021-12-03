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Будьте внимательны к детям, тогда лечение можно начать своевременно

Будьте внимательны к детям, тогда лечение можно начать своевременно

Ольга Величенкова, доцент кафедры логопедии Института специального образования и психологии Московского городского педагогического университета, кандидат педагогических наук, считает, что в дошкольном возрасте можно говорить только о предрасположенности ребенка к дислекции и дисграфии. Способности писать и читать формируются на основе регулярного обучения. Заключение о нарушении письма и чтения может быть сделано только в школьном возрасте, когда ребенок уже окончил первый класс и проявились признаки расстройств, то есть плохие навыки чтения и большое количество ошибок в письме. 

Лучшая профилактика дислексии и дисграфии – постоянное наблюдение за детьми и обращение к специалистам при любых признаках, вызывающих беспокойство. Родителей должны насторожить невнимательность, неспособность сосредоточиться, проблемы с мелкой и крупной моторикой, речью, ориентацией в пространстве. 

«Если ребенок не может выучить стихотворение, не понимает смысла сказки, это повод для визита к специалисту, который грамотно подскажет, как поступить», – отметила Ольга Величенкова в эфире онлайн-программы «Образовательная среда».

По ее мнению, преодоление дислексии и дисграфии требует не только занятий с логопедом и психологом, но включенности в процесс педагогов и родителей. Обращение родителей в психолого-медико-педагогическую комиссию (ПМПК) даст возможность выстроить систему помощи ребенку на целой ступени обучения (в начальной или средней школе), предоставить ему льготы на ЕГЭ и других экзаменах. 

«Волшебных методик нет. Коррекция школьных трудностей – это долгий процесс», – резюмировала Ольга Величенкова.
# Общество
По материалам: edu.ru

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