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Cardano выросла на 15% после слов Хоскинсона о безопасности смарт-контрактов Plutus

Cardano выросла на 15% после слов Хоскинсона о безопасности смарт-контрактов Plutus


Цена Cardano (ADA) выросла почти на 15% после заявления главы IOHK Чарльза Хоскинсона о безопасности смарт-контрактов Plutus. Его слова прозвучали на фоне взломов DeFi-проектов MonoX и Badger DAO на этой неделе.



«Именно поэтому Plutus были написаны для Cardano. Хорошие языки [программирования] и инструменты ориентированы на разработчиков и аудиторию, позволяя им писать отличный и безопасный код. Плохие языки лишь загружают их, вручая в руки пистолет, способный выстрелить в хозяина», — написал Хоскинсон.


После публикации CEO IOHK котировки Cardano превысили отметку $1,76. На момент написания цена скорректировалась на уровне $1,66.


Суточный график ADA/USDT биржи Binance. Данные: TradingView.

30 ноября хакер вывел криптоактивы стоимостью $31 млн с платформы MonoX на базе Polygon. По словам разработчиков, злоумышленник воспользовался ошибкой в коде своп-контракта — она позволила ему «взвинтить» цену токена MONO, а затем приобрести за него «все остальные активы в пуле».


«Безопасность всегда была очень важна для нас. В течение трех месяцев мы тестировали платформу, запустили программу баг-баунти, а также провели три аудита перед запуском. В ходе этих проверок все элементы с высоким риском были немедленно исправлены», — написали разработчики после инцидента.


Хоскинсон также отметил аудиторов, которые не смогли обнаружить критическую уязвимость. 



«Я слышал, двадцать хороших инженеров сказали им, что [код] надежный», — написал он.


2 декабря неизвестный взломал DeFi-протокол Badger DAO. По оценке компании PeckShield, сумма ущерба превысила $120 млн — злоумышленник вывел ~2100 BTC и 151 ETH. 


Предположительно, хакер воспользовался эксплойтом в пользовательском интерфейсе. Команда проекта приостановила все смарт-контракты и расследует инцидент. Разработчики также привлекли экспертов Chainalysis и сообщили о случившемся правоохранительным органам США и Канады.



В сентябре 2021 года IOHK активировала обновление Alonzo, которое позволило развертывать смарт-контракты в основной сети Cardano. Однако на текущий момент в блокчейне практически отсутствуют рабочие децентрализованные приложения. 


Один из самых громких проектов на базе Cardano — SundaeSwap — только 5 декабря приступит к тестированию своей DEX. 



Платформу публично поддерживает IOHK, в отличие от MuesliSwap. Последняя в конце ноября объявила о запуске платформы, позиционируя ее как первую децентрализованную биржу на Cardano.


Напомним, в сентябре ориентированная на проект Хоскинсона компания Emurgo заявила, что инвестирует $100 млн в развитие DeFi и NFT в экосистеме блокчейна.

# Экономика
По материалам: ForkLog

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