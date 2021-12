Cardano выросла на 15% после слов Хоскинсона о безопасности смарт-контрактов Plutus

Цена Cardano (ADA) выросла почти на 15% после заявления главы IOHK Чарльза Хоскинсона о безопасности смарт-контрактов Plutus. Его слова прозвучали на фоне взломов DeFi-проектов MonoX и Badger DAO на этой неделе.

This is exactly why Plutus was written for Cardano. Good languages and tooling wotk with the developer and auditor enabling them to write great and secure code. Bad languages load and hand them the gun that they shoot themselves with:https://t.co/jpYr88CEBj — Charles Hoskinson (@IOHK_Charles) December 2, 2021

«Именно поэтому Plutus были написаны для Cardano. Хорошие языки [программирования] и инструменты ориентированы на разработчиков и аудиторию, позволяя им писать отличный и безопасный код. Плохие языки лишь загружают их, вручая в руки пистолет, способный выстрелить в хозяина», — написал Хоскинсон.

После публикации CEO IOHK котировки Cardano превысили отметку $1,76. На момент написания цена скорректировалась на уровне $1,66.

Суточный график ADA/USDT биржи Binance. Данные: TradingView.

30 ноября хакер вывел криптоактивы стоимостью $31 млн с платформы MonoX на базе Polygon. По словам разработчиков, злоумышленник воспользовался ошибкой в коде своп-контракта — она позволила ему «взвинтить» цену токена MONO, а затем приобрести за него «все остальные активы в пуле».

«Безопасность всегда была очень важна для нас. В течение трех месяцев мы тестировали платформу, запустили программу баг-баунти, а также провели три аудита перед запуском. В ходе этих проверок все элементы с высоким риском были немедленно исправлены», — написали разработчики после инцидента.

Хоскинсон также отметил аудиторов, которые не смогли обнаружить критическую уязвимость.

I heard twenty good engineers told them it was solid..... — Charles Hoskinson (@IOHK_Charles) December 2, 2021

«Я слышал, двадцать хороших инженеров сказали им, что [код] надежный», — написал он.

2 декабря неизвестный взломал DeFi-протокол Badger DAO. По оценке компании PeckShield, сумма ущерба превысила $120 млн — злоумышленник вывел ~2100 BTC и 151 ETH.

Предположительно, хакер воспользовался эксплойтом в пользовательском интерфейсе. Команда проекта приостановила все смарт-контракты и расследует инцидент. Разработчики также привлекли экспертов Chainalysis и сообщили о случившемся правоохранительным органам США и Канады.

For now, the pause on smart contracts continues in order to prevent further withdrawals. Badger will share further updates as soon as they are available. — ₿adgerDAO 🦡 (@BadgerDAO) December 2, 2021

В сентябре 2021 года IOHK активировала обновление Alonzo, которое позволило развертывать смарт-контракты в основной сети Cardano. Однако на текущий момент в блокчейне практически отсутствуют рабочие децентрализованные приложения.

Один из самых громких проектов на базе Cardano — SundaeSwap — только 5 декабря приступит к тестированию своей DEX.

Good luck to all the @sundaeswap team & community with their #Cardano testnet launch, announced for this weekend. We’ve been happy to collab with the team on their plans. You can read more here: 1/3 https://t.co/7iRifId9YS — Input Output (@InputOutputHK) December 1, 2021

Платформу публично поддерживает IOHK, в отличие от MuesliSwap. Последняя в конце ноября объявила о запуске платформы, позиционируя ее как первую децентрализованную биржу на Cardano.

Напомним, в сентябре ориентированная на проект Хоскинсона компания Emurgo заявила, что инвестирует $100 млн в развитие DeFi и NFT в экосистеме блокчейна.