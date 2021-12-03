Центробанк выступил против оказания финкомпаниями услуг с криптоактивами

22:12 Автор: Жанна Звягина

Центробанк по итогам встречи с участниками фондового рынка выступил против оказания финансовыми компаниями услуг по операциям с криптоактивами, сообщается в пятницу на сайте регулятора.

По оценке ЦБ, такая практика не отвечает интересам инвесторов на финансовом рынке и несет большие риски.

В Банке России также не поддержали предложение рынка о расширении выпуска российских фининструментов в иностранной валюте.

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Вместе с тем регулятор допустил возможность открытия индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС) управляющими компаниями, а также предложение о кросс-идентификации клиентов финансовых организаций.

В Центробанке также подчеркнули необходимость адаптации ИИС под задачи обеспечения экономики длинными деньгами.

«С этой точки зрения необходимо сделать максимально привлекательным для граждан долгосрочный ИИС третьего типа, создание которого обсуждается в настоящее время с Минфином. Важно также определить переходный период, в течение которого профучастники смогут перенастроить систему продаж под этот долгосрочный продукт», — говорится в сообщении.

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18 ноября на пленарном заседании Госдумы глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что регулятор относится крайне негативно к частным анонимным криптовалютам. По ее словам, государство не должно стимулировать их распространение, а законодательство в этой сфере нужно прорабатывать.

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