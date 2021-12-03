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Дарья Донцова пожаловалась на жесткий хейт в сетях

Дарья Донцова пожаловалась на жесткий хейт в сетях
Писательница Дарья Донцова рассказала, как ее называют в сети. 69-летняя автор старается проходить мимо негатива. Писательница не отвечает на злобные комментарии, да и сама не пишет никому гадости. «Я не претендую на то, чтобы всем нравиться. Это невозможно! Есть люди, которые меня терпеть не могут за манеру щуриться и моргать, другим не нравлюсь, потому что похожа на полуобморочную мышь, а третьи считают меня глупой блондинкой», — отметила автор детективов. Но публика обсуждает не только внешность Донцовой. В Сети не раз появлялась информация, якобы книги за Дарью пишут специально нанятые люди. «Никогда не волновало мнение чужих людей. Сейчас читаю только директ. Да и вся страна знает, кто за меня пишет — это мои мопсы, — с юмором заявила звезда. — У меня норма — 11 книг в год. Я никогда не пользовалась литературными рабами, это видно по текстам. Но толпа не переубеждаемая, ведь это толпа».
Дарья Донцова Пытались задеть Донцову и за живое — некоторые не верили в то, что писательнице диагностировали рак. Недоброжелатели говорили, будто автор просто наживается на серьезной болезни. «Я вылезла. А когда вылезла — захотела вытащить других. Мой Instagram создан для онкобольных. Мне же кричали, что болезни не было и я пиарюсь на этой теме… Поняла, что нет выхода. На одной программе попросила прикрыть камеры, затем сняла рубашку, расстегнула белье (она показала, что ей ампутировали грудь из-за рака). Никогда не забуду лицо той ведущей... оно упало. А в зале тишина...» — заключила Дарья в разговоре с Надеждой Стрелец.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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