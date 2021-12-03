Дашборду на Xbox Series X | S не хватает памяти для фонового воспроизведения видео





Динамический фон — одна из немногих функций в актуальной прошивке Xbox Series X | S, которая отсутствует на Xbox One. Игроки могут установить на консолях нового поколения один из вариантов фонов, которые предлагает Microsoft. Регулярно количество динамических фонов на Xbox Series X | S пополняется, на днях добавили две очередные новинки.

Но некоторые игроки хотят большего. В Twitter у ведущего инженера Xbox Иден Мари один из читателей спросил, реально ли добавить возможность устанавливать в качестве динамического фона меняющиеся скриншоты из игр, снятые игроком. Иден Мари ответила, что «вероятно, вы никогда не увидите полноэкранные фоновые видео». По ее словам, «для этого у дашборда не хватает памяти».

Unfortunately, you'll probably never see full motion video backgrounds. There isn't enough memory budget in the Dashboard for that. — Eden Marie (@neonepiphany) December 1, 2021



Напомним, что на данный момент на приставках Xbox Series X | S доступна всего пара десятков динамических фонов.