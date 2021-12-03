Депутаты новой волны обсудили реалии и перспективы волонтерского движения в России

Вадим Карасев

2 декабря Экспертный институт социальных исследований (ЭИСИ) провел круглый стол на тему "Реновация Государственной Думы РФ: волонтерский трек" на площадке МИА "Россия сегодня". В ходе встречи обсудили реалии добровольческого движения в России и меры его поддержки Госдумой восьмого созыва.

Участниками мероприятия стали депутаты новой волны и эксперты. Среди них – директор по политическому анализу компании ИНСОМАР Виктор Потуремский, председатель Комитета ГД РФ по молодежной политике, председатель Совета Ассоциации волонтерских центров Артем Метелев, заместитель председателя Комитета ГД РФ по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений, председатель Центрального штаба Всероссийского общественного движения "Волонтеры Победы" Ольга Амельченкова, первый заместитель председателя Комитета ГД РФ по молодежной политике, член Центрального штаба ОНФ, руководитель Молодежки ОНФ Игорь Кастюкевич, заместитель председателя Комитета ГД РФ по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Жанна Рябцева и заместитель председателя Комитета ГД РФ по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Владимир Самокиш. В роли модератора дискуссии выступила руководитель департамента региональных программ ЭИСИ Дарья Кислицына.

Ольга Амельченкова рассказала о принципах и форматах работы депутатов новой волны: открытости и доступности для своих избирателей, нацеленности на эффективное решение проблем. "Волонтерство и работа депутата – это одно и то же, потому что наша общая цель заключается в помощи людям", - резюмировала она.

С этим утверждением согласилась Жанна Рябцева, отметив, что "люди видят в депутатах новой волны главное – наше избрание в Госдуму было не ради мандата, а ради конкретных дел". О важности эффективного решения социальных проблем говорил Владимир Самокиш. По его мнению, "одна из главных задач депутатов новой волны - формирование интегрированных горизонтальных связей между молодыми депутатами, которые будут способствовать разрешению проблем населения намного быстрее и качественнее".

"Когда мы принимали участие в выборах в Госдуму, мы точно знали, что не перестанем заниматься общественной деятельностью", - продолжил Артем Метелев.

Он рассказал о мерах поддержки добровольчества, которые депутаты в ближайшее время планируют реализовать в формате законопроектов. Среди них, например, страхование жизни и здоровья добровольцев и открытие волонтерских "Добро.Центров" во всех городах России. Внимание на необходимость системной государственной поддержки добровольчества обратил Игорь Кастюкевич.

«Деятельность организаций, занимающихся развитием волонтерской деятельности в регионах, необходимо обеспечивать поддержкой властей так, чтобы у координаторов акции #МЫВМЕСТЕ не болела голова», - подчеркнул он.

Виктор Потуремский резюмировал, что "идеи служения волонтерству сейчас становятся значимым критерием отбора политических сил, особенно в непростой период пандемии".

Эксперт заключил, что волонтерство отражает запрос людей на солидарность и общую судьбу, а депутаты новой волны на него реагируют.

"Для развития волонтерского движения и качественного обновления состава Госдумы сложилось очень правильное трёхстороннее сочетание. Оно включило рост готовности граждан быть волонтерами, поддержку со стороны региональных и федеральных властей, а также общественный запрос на оказание друг другу помощи в условиях пандемии", - подвела итог обсуждению Дарья Кислицына.