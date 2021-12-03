Детские технопарки Москвы проведут новогодний марафон для школьников

Детские технопарки Москвы проведут новогодний марафон для школьников, он стартует 3 декабря, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Марафон завершится 24 декабря игрой-квестом в «Технограде» на ВДНХ.

«Дети от 13 до 17 лет смогут посетить около десяти разных технопарков, предлагающих более 90 мероприятий, получить новые знания и полезные навыки. Присоединиться к новогоднему марафону можно в любой момент. Чтобы получить приглашение на финальную игру, участники должны будут посетить три любых мероприятия», – сказал глава Департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин.

В марафоне участвуют детские технопарки РГСУ и ЦРИ Московского политеха, «Инжинириум МГТУ имени Н.Э. Баумана», «Наукоград» МФЮА, «Московский транспорт», «Кулибин ПРО», «Менделеев-центр», «Альтаир» РТУ МИРЭА и другие.

В финальной игре примут участие 900 человек, набравших больше всего баллов.

В Москве сегодня работает 19 детских технопарков. Они есть в каждом городском округе. Их преподавателями разработано 400 образовательных программ по 42 направлениям. Для слушателей создано 92 лаборатории с современным оборудованием. Каждый год обучение здесь проходят более 100 тысяч детей, а число посетителей приближается к 353 тысячам.