Джанет Йеллен заявила о необходимом консенсусе властей для выпуска CBDC

Министр финансов США Джанет Йеллен еще не сформировала мнение о возможном выпуске цифрового доллара. На конференции Reuters Next она заявила, что Конгрессу, ФРС и Белому дому необходимо прийти к соглашению по ряду вопросов.

«Это [выпуск CBDC] важное решение, которое требует консенсуса. Есть некоторые преимущества, но есть и значительные издержки. Шаг может привести к дезинтермедиации банковской системы. Знаете, нам нужно проработать все плюсы и минусы. У меня пока нет собственного мнения», — сказала она.

По словам Йеллен, государственным органам необходимо изучить недостатки и преимущества CBDC, включая ее влияние на банковскую систему. Министр напомнила, что в скором времени ФРС представит доклад по этому вопросу.

Она уточнила, что в администрации президента цифровой доллар не обсуждался «серьезным образом» и Конгресс, в свою очередь, также должен высказать мнение.

В сентябре ФРС расширила исследования в области цифровой валюты. К инициативе регулятора присоединились несколько региональных банков. По словам главы ФРБ Кливленда Лоретты Местер, в рамках проекта создаются и тестируются различные платформы распределенных реестров.

Ранее член Совета управляющих ФРС Лаэль Брейнард заявила, что стране необходимо «безотлагательно» ускорить разработку цифрового доллара.

В октябре эксперты ФРС назвали криптовалюты одной из возможных угроз гегемонии доллара в долгосрочной перспективе.

В ноябре Минфин США выпустил отчет о рисках, связанных со стейблкоинами. Ведомство увидело в «стабильных монетах» угрозу для инвесторов и целостности рынка, а также запросило жесткие законодательные ограничения.

Напомним, в 2022 году банковские регуляторы США подготовят руководство по криптовалютам.