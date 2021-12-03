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Фантастический детектив Lacuna выйдет на Xbox в декабре

Фантастический детектив Lacuna выйдет на Xbox в декабре


Издательство Assemble Entertainment объявило о готовящемся релизе Sci-Fi нуарного детектива Lacuna на приставках Xbox One, Xbox Series X | S, Playstation 4, Playstation 5 и Switch. На консолях Xbox и Playstation игра Lacuna выйдет 21 декабря 2021 года, до Switch она доберется 28 декабря 2021 года.

Lacuna — это фантастический нуарный детектив, в котором игроки возьмут на себя роль специального агента CDI Нила Конрада. Он столкнется с делом об убийстве, которое «перевернет его жизнь с ног на голову и откроет ужасающую тайну». Игра интерактивная, решения игроков влияют на развитие сюжета. В Lacuna есть несколько концовок.


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Lacuna доступна в Steam с мая этого года, где она набрала больше 500 обзоров от игроков, получив «Очень положительные» отзывы.

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По материалам: newxboxone

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