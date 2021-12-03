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Федеральный научно-методический центр открыт в Мининском университете

Федеральный научно-методический центр открыт в Мининском университете

В Нижегородской области Федеральный научно-методический центр начал работу на базе Института непрерывного образования Нижегородского государственного педагогического университета имени Козьмы Минина (НГПУ им. К. Минина). Решение о его открытие было принято 25 ноября Комиссией Министерства просвещения РФ.

Центр в Минском университете стал первым федеральным центром в регионе и одним из четырех в Приволжском федеральном округе (ПФО). Вуз участвовал в конкурсном отборе вместе с другими 47 университетами. Среди них была отобрана 21 площадка для открытия научно-методических организаций.

Конкурсный отбор на создание центров в вузах ПФО прошли также Оренбургский, Набережночелнинский и Башкирский государственные педагогические университеты. Федеральные центры будут работать в различных направлениях. Так, центр НГПУ им. К.Минина окажет поддержку в развитии цифровой образовательной среды, школьных воспитательных систем, а также в формировании управленческих компетенций кадров системы образования.

С 1 сентября в университете работает также Центр научно-методического сопровождения. Он позволяет проводить программы повышения квалификации педагогов. Специалисты уже предлагали педагогам пройти курсы «Сквозные технологии в социальной работе с молодежью в эпоху цифровой трансформации», «Лидерство в образовании: командная траектория». Активная деятельность Центра научно-методического сопровождения Мининского университета также учитывалась при выборе площадок для открытия Федерального научно-методического центра.

Центры создаются в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование».

 

# Общество
По материалам: edu.ru

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