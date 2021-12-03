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Форум «Волонтеры «Знания»: лидерство и soft skills» открылся во Владивостоке

Форум «Волонтеры «Знания»: лидерство и soft skills» открылся во Владивостоке

Форум «Волонтеры «Знания»: лидерство и soft skills» открылся во Владивостоке. Мероприятие адресовано студентам, которые хотят помогать школьникам лучше учиться. Участникам молодежного форума предстоит изучить основы волонтерства в сфере образования. При поддержке экспертов  они разработают образовательные проекты, с которыми они пойдут в школы, чтобы повысить у детей интерес к учебе. Об этом сообщает пресс-служба организаторов мероприятия – Российского общества «Знание».

В программе – лекции, дискуссии, воркшопы, практикумы, командная рефлексия. Темами лекций и обсуждений станут командообразование, интеллектуальное волонтерство, креативное мышление, эмоциональный интеллект, принципы эффективной коммуникации. Также в программу вошли лекция и практикум по игротехнике, тренинги по самопрезентации, работе с детской аудиторией. Лучшие из разработанных практик будут тиражироваться в школах Приморского края.

# Общество
По материалам: edu.ru

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