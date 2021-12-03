Геймплейный трейлер ANVIL — игру уже добавили в Game Pass





Подписка Xbox Game Pass пополнилась сразу 8 проектами, среди которых одной из новинок стала игра ANVIL. Она доступна на Xbox One, Xbox Series X | S и PC.

Игра ANVIL вышла в рамках раннего доступа, и она представляет собой классический «рогалик», нацеленный на кооперативное прохождение. Каждый уровень в игре процедурно генерируется из пула целей, локаций и боссов. Ниже в рамках видео можно посмотреть основные геймплейные элементы в игре ANVIL.

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Отметим, что игра ANVIL пока доступна в ранней версии, поэтому в ней встречается немало багов. Кроме того, разработчики обещают постепенно наполнять игру контентом и исправлять проблемы, на которые указывают игроки. В частности, уже сегодня в Steam разработчики выпустили информацию о том, что стоит ждать с ближайшими обновлениями. По их словам, в ближайшие 2 недели планируется снизить сложность в игре:

Будет снижена сложность финального босса Галактики Черни. Помимо Черни, мы также рассматриваем возможность изменения сложности повсюду.

ANVIL : Vault Breaker (Game Preview)

Эта игра находится в разработке. Она может измениться со временем и может быть не выпущена как конечный продукт. При покупке учитывайте, что…

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