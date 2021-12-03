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Глава международной программы PISA Андреас Шляйхер 8 декабря ответит на вопросы российских педагогов

Глава международной программы PISA Андреас Шляйхер 8 декабря ответит на вопросы российских педагогов

Глава международной программы PISA, руководитель Департамента по образованию и навыкам ОЭСР Андреас Шляйхер 8 декабря ответит на вопросы российских педагогов, сообщает пресс-служба Академии Минпросвещения России. 

Публичная онлайн-дискуссия пройдет в Академии Минпросвещения России в рамках Марафона функциональной грамотности.

Вопросы можно направлять на электронную почту [email protected] до 6 декабря 2021 года (в письме необходимо указать Ф.И.О., регион, место работы, контактный телефон и электронную почту). 

Марафон функциональной грамотности с участием ведущих мировых ученых и экспертов в сфере образования пройдет с 6 по 10 декабря 2021 года. Основными темами просветительских мероприятий онлайн-марафона станут ключевые навыки XXI века, вопросы их формирования и развития. Принять участие в мероприятиях смогут педагоги, управленческие команды школ, ученики и их родители, а также студенты и преподаватели педагогических вузов. Организаторами марафона выступают Министерство просвещения Российской Федерации и Академия Минпросвещения России.

# Общество
По материалам: edu.ru

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