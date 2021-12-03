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Гоша Куценко признался, что любит сниматься обнаженным

Гоша Куценко признался, что любит сниматься обнаженным
Актер Гоша Куценко откровенно рассказал о съемках голышом. 54-летнему артисту за свою долгую кинокарьеру не раз приходилось сниматься в постельных сценах с разными партнершами. Многие артисты побаиваются подобных съемок, но не Гоша Куценко. Как признался сам актер, играть любовь в кино довольно легко, ведь за этим не следует никаких обязательств перед партнершей, как это бывает в жизни. Судя по словам Гоши Куценко, откровенные сцены не вызывают у него никакого дискомфорта, а даже наоборот доставляют удовольствие. Говоря об этом своем тайном пристрастии, актер иронично заявил: «Все закончилось, и ты никому ничего не должен. Только обнаженные тела в кадре».
                                                 Гоша Куценко Что касается женщин – партнерш Куценко, то об их отношении к постельным сценам с его участием, актер говорить не рискнул. Комфортно ли актрисам, появляющимся обнаженными в кадре с Гошей, нужно спросить у них самих – об этом мужчина заявил в интервью «Вокруг ТВ». Напомним, что Гоша Куценко не только актер, он уже успел проявить себя и как талантливый режиссер. Стоит отметить, что в его режиссерских работах тоже нередко встречаются постельные сцены, и актер уверен, что это нормально.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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