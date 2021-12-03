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GRID Legends выпустят 25 февраля 2022 года, показан первый геймплей

GRID Legends выпустят 25 февраля 2022 года, показан первый геймплей


Компании Electronic Arts и Codemasters выпустили пресс-релиз, в котором официально сообщили дату выхода GRID Legends. Игра появится 25 февраля 2022 года на Xbox One, Xbox Series X | S, Playstation 4, Playstation 5 и PC.

Вместе с тем, разработчики показали первый геймплей GRID Legends — его можно видеть ниже. Заявлено, что в новом гоночном проекте Codemasters игроков ждут «глубокая карьера и эпический сюжетный режим». В игре будет реализован кроссплатформенный мультиплеер.


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GRID Legends уже доступна для предзаказа на Xbox One и Xbox Series X | S.

GRID Legends — стандартное издание

GRID Legends — это захватывающие гонки, проходящие по всему земному шару. Создавайте гонки мечты, участвуйте в многопользовательских событиях, переживайте события, разворачивающиеся в сюжетной линии, и наслаждайтесь зрелищностью автоспортивных состязаний.

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По материалам: newxboxone

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