Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Экономика » Инвестор-миллиардер Луи Навелье допустил падение биткоина до $10 000

Инвестор-миллиардер Луи Навелье допустил падение биткоина до $10 000

Инвестор-миллиардер Луи Навелье допустил падение биткоина до $10 000


На графике биткоина усиливается сигнал формирования «двойной вершины», реализация которой может наступить по мере нормализации ФРС монетарной политики. Такого мнения придерживается CEO и основатель компании Navellier & Associates с активами на $2,5 млрд Луи Навелье, пишет Business Insider.


Инвестор ведет бюллетень о рынке акций более 30 лет. С 1997 года работа по его рекомендациям со стартовых $100 000 могла бы принести прибыль в $1,67 млн, согласно данным фирмы.


Навелье насторожил сложившийся ажиотаж вокруг первой криптовалюты. В качестве примера он привел рекламную кампанию Crypto.com на $100 млн с участием Мэтта Деймона.


По мнению миллиардера, пузырь в биткоине взорвет борьба ФРС с инфляцией, которая началась с сокращения покупки активов. Последние заявления председателя Джерома Пауэлла показали, что этот процесс может завершиться на «несколько месяцев раньше, чем ожидалось».


«ФРС сворачивает программу количественного смягчения. Это должно привести к коррекции рисковых активов, в том числе биткоина. Чем быстрее Федрезерв будет двигаться, тем большую волатильность мы увидим», — пояснил он.


Навелье не исключил продолжения ноябрьской коррекции, которая приведет к глубокому медвежьему развороту.


«Я бы назвал уход ниже $46 000 (200-дневная скользящая средняя) желтым флагом. Падение под весенний минимум в $28 500 — оформлением массивной двойной вершины, которая указывает на потенциал возврата к $10 000. К слову, это соответствовало бы многим из многочисленных 80%+ откатам в его богатой истории», — написал он.


Напомним, основатель криптобанка Galaxy Digital Майк Новограц увидел в переназначении Джерома Пауэлла риск для биткоина.


Ранее автор модели Stock-to-Flow аналитик PlanB признал несостоятельность собственного «наихудшего» сценария, согласно которому курс биткоина должен был достигнуть в ноябре $98 000. 


Подписывайтесь на канал ForkLog в YouTube!

# Экономика
По материалам: ForkLog

Последние новости

Опубликованы материалы Всероссийской недели родительской компетентности
Опубликованы материалы Всероссийской недели родительской
На Сахалине прошел Чемпионат учительских команд
На Сахалине прошел Чемпионат учительских команд
В столице стартовало городское соревнование «Первая помощь»
В столице стартовало городское соревнование «Первая помощь»
Русский язык в «Артеке» будут изучать 20 сирийских школьников
Русский язык в «Артеке» будут изучать 20 сирийских школьников
В Архангельской области 82 учебных заведения получили ноутбуки
В Архангельской области 82 учебных заведения получили ноутбуки
В Манском районе Красноярского края отремонтировали спортивный зал
В Манском районе Красноярского края отремонтировали спортивный зал
Cardano выросла на 15% после слов Хоскинсона о безопасности смарт-контрактов Plutus
Cardano выросла на 15% после слов Хоскинсона о безопасности
Инвестор-миллиардер Луи Навелье допустил падение биткоина до $10 000
Инвестор-миллиардер Луи Навелье допустил падение биткоина до $10 000
СМИ узнали об интересе Goldman Sachs к кредитным продуктам под залог биткоина
СМИ узнали об интересе Goldman Sachs к кредитным продуктам под залог
Майнеры начали покидать Казахстан из-за проблем с электроэнергией
Майнеры начали покидать Казахстан из-за проблем с электроэнергией
Джанет Йеллен заявила о необходимом консенсусе властей для выпуска CBDC
Джанет Йеллен заявила о необходимом консенсусе властей для выпуска
Blockchain.com анонсировала собственный NFT-маркетплейс
Blockchain.com анонсировала собственный NFT-маркетплейс

Топ на сегодня

Брызги шампанского и томительное ожидание: как прошел светский вечер в Доме Пашкова с Седоковой, Галич, Клюкиной
Брызги шампанского и томительное ожидание: как прошел светский вечер
Участники форума "Арктика: настоящее и будущее" обсудили ликвидацию экологического ущерба
Участники форума "Арктика: настоящее и будущее" обсудили
Мария Шукшина так увлеклась борьбой с вакцинацией, что забыла о больной маме
Мария Шукшина так увлеклась борьбой с вакцинацией, что забыла о
Российские власти откроют доступ к госданным разработчикам нейросетей
Российские власти откроют доступ к госданным разработчикам нейросетей
Binance поддержит обновления сетей Avalanche, Tezos и Theta Network
Binance поддержит обновления сетей Avalanche, Tezos и Theta Network

Еще по теме

Биткоин курс сегодня 11 01 18: цена биткоина падает, крупнейший инвестор предрек биткоину «плохой конец», прогноз 2018
«Не имеет перспектив»: сооснователь Bitcoin.com продал все биткоины
Майк Новограц увидел в переназначении Джерома Пауэлла риск для биткоина
Курс биткоина сегодня 04 01 18: цена биткоина снижается, прогноз экспертов неутешителен