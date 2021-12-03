Иркутские врачи рассказали, как пройти реабилитацию при постковидном синдроме

3 декабря медики Иркутской городской больницы №6 — главный врач Нина Валиулина и ее заместитель Тарас Манжеев — в прямом эфире рассказали о постковидном синдроме и реабилитации после перенесённого COVID-19. Эфир прошел на странице правительства Иркутской области в «ВКонтакте».

Сейчас Иркутская городская больница №6, как и многие другие в регионе, перепрофилирована под лечение больных с коронавирусом. В допандемийное время там занимались лечением и реабилитацией пациентов, перенесших заболевания центральной нервной системы, два последних года реабилитируют также перенесших коронавирус.

Нина Валиулина:

— Постковидный синдром обычно длится от трех до шести месяцев. Его проявления различны: выраженная слабость, тяжесть в грудной клетке, ощущение нехватки воздуха, потливость, выпадение волос, затруднение дыхания, суставные, мышечные, головные боли, нарушения сна, как в сторону бессонницы, так и в сторону повышенной сонливости, нарушение терморегуляции (например, температура 37 градусов в течение длительного времени), плохое настроение, вплоть до депрессии. Это может быть связано с затянувшимися воспалительными процессами, скрытым нахождением вируса в организме, длительным лежачим положением при тяжелой форме болезни, социальной изоляцией во время лечения COVID-19.

По словам Нины Валиулиной, чаще всего постковидному синдрому подвержены лица старше 50 лет, с хроническими заболеваниями, а также те, у кого было тяжелое течение заболевания, хотя такая связь прослеживается не всегда. Лечение назначается врачом — от медикаментозных препаратов до витаминов, физических упражнений, дыхательной гимнастики, физиотерапии, массажа, психотерапии. К терапевту нужно обратиться незамедлительно, если в спокойном состоянии наблюдается одышка, при незначительной нагрузке – тошнота, головокружение, одышка – не проходит.

Тарас Манжеев:

— Если у вас есть признаки постковидного синдрома, можно пройти углубленную диспансеризацию. При первом этапе — осмотр терапевта, измерение сатурации, спирометрии, общий и биохимический анализ крови, рентген, если он не делался ранее. Если есть показания, то врач направляет на второй этап диспансеризации. Это эхокардиография и МСКТ — если сатурация в покое меньше 94, сканирование вен нижних конечностей при наличии показаний. С лета 2021 года это можно сделать в каждой поликлинике Иркутской области.

Тарас Манжеев также сообщил, что направление на реабилитацию можно получить в поликлинике по месту жительства. Его выдают на основании решения медицинской комиссии. В Иркутске бесплатную реабилитацию в рамках системы ОМС можно пройти в городской больнице № 6, КБ РЖД-медицины и курорте «Ангара». По региону: в Братске в санатории «Юбилейный» и курорте «Русь» в Усть-Илимске.