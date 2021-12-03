Известные стримеры и блоггеры получили Xbox Series X от Gucci
Несколько недель назад подразделение Xbox выпустило совместно с Gucci игровую приставку Xbox Series X в лимитированной версии. Консоль была раскуплена за несколько дней, несмотря на ее стоимость в $10 000. Похоже, что не все приставки ушли к покупателям, некоторые из них попали в руки известных стримеров и блоггеров.
В частности, один из самых известных стримеров Ninja опубликовал у себя в Twitter видео, где он распаковывает такую Xbox Series X.
umm @gucci @Xbox… you guys CRUSHED this collab 🔥 pic.twitter.com/MQ6UF3Z1Cv— Ninja (@Ninja) November 30, 2021
Другой известный блоггер Marques Brownlee (15 миллионов подписчиков) опубликовал видео с распаковкой Xbox Series X в стиле Gucci.
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Отметим, что всего было выпущено 100 игровых приставок Xbox Series X в коллаборации с Gucci для продажи. Но, похоже, что отдельно было выпущено несколько моделей для блоггеров.