Известные стримеры и блоггеры получили Xbox Series X от Gucci





Несколько недель назад подразделение Xbox выпустило совместно с Gucci игровую приставку Xbox Series X в лимитированной версии. Консоль была раскуплена за несколько дней, несмотря на ее стоимость в $10 000. Похоже, что не все приставки ушли к покупателям, некоторые из них попали в руки известных стримеров и блоггеров.

В частности, один из самых известных стримеров Ninja опубликовал у себя в Twitter видео, где он распаковывает такую Xbox Series X.



Другой известный блоггер Marques Brownlee (15 миллионов подписчиков) опубликовал видео с распаковкой Xbox Series X в стиле Gucci.

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Отметим, что всего было выпущено 100 игровых приставок Xbox Series X в коллаборации с Gucci для продажи. Но, похоже, что отдельно было выпущено несколько моделей для блоггеров.