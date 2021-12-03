Известные убийства, которые остаются нераскрытыми

1. Тупак Шакур.Пожалуй, самое известное нераскрытое убийство в новейшей истории, смерть рэпера Тупака Шакура до сих пор остается загадкой. «Самый влиятельный рэпер всех времен» был застрелен в автомобиле в Лас-Вегасе, штат Невада, в 1996 году. Его доставили в местную больницу, где он скончался шесть дней спустя.2. ДжонБенет Рэмси.Шестилетняя победительница театрализованного представления ДжонБенет стала предметом всеобщего помешательства в СМИ, когда ее нашли мертвой в подвале своего дома в Боулдере, штат Колорадо, в 1996 году. Многие подозревали ее родителей, но данные ДНК реабилитировали пару и старшего брата ДжонБенета в 2008 году.3. Черный георгин.«Черный георгин» — это имя, данное 22-летней Элизабет Шорт, жительнице Лос-Анджелеса, которая была жестоко убита и расчленена в 1947 году. Ее тело было найдено разрезанным пополам, обескровленным и порезанным несколько раз. Газетные сообщения вскоре скандировали это дело, заявив, что Шорт была «авантюристкой», которая бродила по улицам Лос-Анджелеса в обтягивающей юбке и прозрачной блузке. Более 70 лет спустя этот случай продолжает очаровывать и мистифицировать, вдохновляя на создание многих книг и фильмов, таких как роман 1987 года «Черный георгин» Джеймса Эллроя и одноименный фильм 2006 года с участием Скарлетт Йоханссон и Джоша Хартнетта в главных ролях.4. Эндрю и Эбби Борден.Родители печально известной Лиззи Борден были зарублены в своем доме в Массачусетсе в 1927 году. Однако Лиззи была оправдана в обоих убийствах, и они технически остаются нераскрытыми.5. Big L.Двадцатичетырехлетний вундеркинд Биг L был убит во время стрельбы из проезжавшего мимо автомобиля в районе Гарлема, который он, как известно, назвал «опасной зоной». 29-летний Джерард Вудли был обвинен в убийстве, но позже был освобожден из-за недостаточности доказательств.6. Боб Крейн.Известный своими ролями в сериалах «Герои Хогана» и «Шоу Боба Крейна», Крейн был найден забитым до смерти в своей квартире в Скоттсдейле, штат Аризона, во время турне в июне 1978 года.7. Эмбер Хагерман.Несмотря на то, что соседка была свидетелем похищения девятилетней Эмбер Хагерман, дело так и не было раскрыто. Эмбер ехала на велосипеде по кварталу, когда кто-то в темном пикапе схватил ее. Четыре дня спустя ее тело было найдено. Она подверглась сексуальному насилию.8. Улоф Пальме.Премьер-министр Швеции Улоф Пальме был убит, когда шел домой из кинотеатра со своей женой в 1986 году. Он был убит выстрелом в спину с близкого расстояния. Его жена также была ранена, но пуля задела ее спину, и она выздоровела, не получив серьезных травм. Через два года после смерти Пальме мелкий преступник по имени Карл Густав Кристер Петтерссон был арестован за убийство, но его приговор был вскоре отменен Апелляционным судом Свеа. Хотя теорий предостаточно, убийство Пальме остается нераскрытым.9. Мэри Пинчот Мейер.Мэри Пинчот Мейер — бывшая жена высокопоставленного чиновника ЦРУ, хорошая подруга Джеки Кеннеди и любовница президента Джона Кеннеди — была убита 12 октября 1964 года, за два дня до своего 44-летия. Она была ранена в сердце и голову с близкого расстояния, но орудие убийства так и не было найдено. Рядом был найден и арестован человек по имени Рэй Крамп-младший, но позже оправдан за отсутствием улик. Некоторые теоретики заговора предположили, что смерть Мейер была связана с убийством Джона Кеннеди годом ранее.10. Софи Тоскан дю Плантье.Французский кинопродюсер Софи Тоскан дю Плантье была забита до смерти возле своего загородного дома в графстве Корк, Ирландия, в 1996 году. Французская полиция подозревала английского журналиста Яна Бейли, который жил поблизости от дома жертвы. Дважды арестованный в связи с преступлением, Бейли так и не было предъявлено обвинение в убийстве из-за недостаточности доказательств. Французская полиция потребовала экстрадировать его во Францию ​​для допроса, однако Верховный суд Ирландии отклонил это требование. Ее убийство остается нераскрытым.11. Архиепископ Оскар Ромеро.В марте 1980 года Оскар Ромеро, архиепископ католической церкви, был убит снайпером во время мессы в церкви в Сан-Сальвадоре, Сальвадор. Его смерть стала одним из самых громких нераскрытых убийств в эпоху холодной войны.12. Дайан Фосси.Американский зоолог, приматолог и антрополог Дайан Фосси была убита в 1975 году в своей хижине исследовательского центра Карисоке, места исследования горилл в горах Руанды. Она была найдена мертвой в своей каюте из-за ранения головы мачете. Ее последняя запись в дневнике гласила: «Когда вы осознаете ценность всей жизни, вы меньше зацикливаетесь на прошлом и больше сосредотачиваетесь на сохранении будущего». Хотя теории разнятся, широко распространено мнение, что ее смерть была связана с ее пожизненным крестовым походом против браконьерства на горилл.13. Убийства на озере Бодом.В 1960 году четверо подростков разбили лагерь на озере Бодом недалеко от Хельсинки, Финляндия. Рано утром неизвестный злоумышленник (или нападавшие) убил троих из четырех друзей ножом и тупым предметом. Единственный выживший, Нильс Вильгельм Густафссон, не становился подозреваемым до 2004 года. Спустя 24 года после первого преступления ему было предъявлено обвинение в убийстве своих друзей. Однако в 2005 году районный суд признал его невиновным.