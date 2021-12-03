Яровая проработает допмеры защиты должников по ЖКХ в сложных обстоятельствах

20:41 Автор: Жанна Звягина

Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая пообещала проанализировать возможность установления дополнительных мер защиты граждан в случаях отказа ресурсоснабжающих компаний взаимодействовать по вопросу реструктуризации коммунального долга без учета их жизненной ситуации. Об этом в пятницу сообщает пресс-служба депутата.

Ранее жительница Камчатки — мама троих детей обратилась к Яровой по вопросу реструктуризации долга по ЖКХ и оформления социального контракта: в отсрочке долга ей отказали, несмотря на сложные жизненные обстоятельства. Из-за имеющейся задолженности женщине отказывают и в заключении соцконтракта, который бы позволил улучшить ее жизненные условия.

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В ходе приема Ирина Яровая во взаимодействии с представителями краевых министерств социального благополучия и семейной политики, ЖКХ и «Камчатэнерго» обратила внимание на недопустимость игнорировать сложные жизненные обстоятельства у граждан. Благодаря вмешательству депутата ответственные стороны до среды, 8 декабря, пообещали решить вопрос заявительницы и помочь ей с оформлением льгот.

Яровая также попросила провести системный анализ и запросить информацию, кто еще из многодетных семей попал в аналогичную трудную жизненную ситуацию и находится в поиске решения.

«На основании этого обращения и сложившейся ситуации проанализирую возможность установления дополнительных мер защиты граждан в случаях отказа ресурсоснабжающих компаний взаимодействовать по вопросу реструктуризации долга без учета их жизненной ситуации», — сказала Яровая.

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Ранее уполномоченный при президенте по правам человека Татьяна Москалькова предложила снять запрет на предоставление гражданам субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг в случае имеющейся задолженности.

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