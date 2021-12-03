Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Экономика » Яровая проработает допмеры защиты должников по ЖКХ в сложных обстоятельствах

Яровая проработает допмеры защиты должников по ЖКХ в сложных обстоятельствах

Яровая проработает допмеры защиты должников по ЖКХ в сложных обстоятельствах

20:41  Автор: Жанна Звягина



Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая пообещала проанализировать возможность установления дополнительных мер защиты граждан в случаях отказа ресурсоснабжающих компаний взаимодействовать по вопросу реструктуризации коммунального долга без учета их жизненной ситуации. Об этом в пятницу сообщает пресс-служба депутата.

Ранее жительница Камчатки — мама троих детей обратилась к Яровой по вопросу реструктуризации долга по ЖКХ и оформления социального контракта: в отсрочке долга ей отказали, несмотря на сложные жизненные обстоятельства. Из-за имеющейся задолженности женщине отказывают и в заключении соцконтракта, который бы позволил улучшить ее жизненные условия.

Коллекторов предложили не пускать в ЖКХ


В ходе приема Ирина Яровая во взаимодействии с представителями краевых министерств социального благополучия и семейной политики, ЖКХ и «Камчатэнерго» обратила внимание на недопустимость игнорировать сложные жизненные обстоятельства у граждан. Благодаря вмешательству депутата ответственные стороны до среды, 8 декабря, пообещали решить вопрос заявительницы и помочь ей с оформлением льгот.

Яровая также попросила провести системный анализ и запросить информацию, кто еще из многодетных семей попал в аналогичную трудную жизненную ситуацию и находится в поиске решения.

«На основании этого обращения и сложившейся ситуации проанализирую возможность установления дополнительных мер защиты граждан в случаях отказа ресурсоснабжающих компаний взаимодействовать по вопросу реструктуризации долга без учета их жизненной ситуации», — сказала Яровая.

В Госдуму внесен проект о продлении моратория на указание в исках данных должника по ЖКХ


Ранее уполномоченный при президенте по правам человека Татьяна Москалькова предложила снять запрет на предоставление гражданам субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг в случае имеющейся задолженности.



#долги #жкх


196
# Экономика / Главные новости
По материалам: pnp.ru

Последние новости

Анна Седокова рассказала о связи с Валерием Меладзе
Анна Седокова рассказала о связи с Валерием Меладзе
Гоша Куценко признался, что любит сниматься обнаженным
Гоша Куценко признался, что любит сниматься обнаженным
Ксения Собчак разорилась на двушку для пострадавшей
Ксения Собчак разорилась на двушку для пострадавшей
Meta (то есть Facebook) предложила пользователям присылать ей свои обнаженные снимки для защиты от порномести
Meta (то есть Facebook) предложила пользователям присылать ей свои
Ушла из жизни легендарная актриса Нина Ургант, звезда «Белорусского вокзала»
Ушла из жизни легендарная актриса Нина Ургант, звезда «Белорусского
Маргарита Суханкина призналась, что после ЗАГСа жизнь превратилась в ад
Маргарита Суханкина призналась, что после ЗАГСа жизнь превратилась в
Ксения Собчак вышла в свет с косой в стиле Юлии Тимошенко
Ксения Собчак вышла в свет с косой в стиле Юлии Тимошенко
Кириенко поблагодарил представителей бизнеса за неравнодушие
Кириенко поблагодарил представителей бизнеса за неравнодушие
Житель Зимы зарезал знакомого и поджег его дом из мести за убийство брата
Житель Зимы зарезал знакомого и поджег его дом из мести за убийство
В ледяных городках Иркутска не будет горок из-за пандемии
В ледяных городках Иркутска не будет горок из-за пандемии
В Иркутске открылась фотовыставка «Один мир на всех»
В Иркутске открылась фотовыставка «Один мир на всех»
Off-duty: Рианна и A$AP Rocky на шопинге в Нью-Йорке
Off-duty: Рианна и A$AP Rocky на шопинге в Нью-Йорке

Топ на сегодня

Брызги шампанского и томительное ожидание: как прошел светский вечер в Доме Пашкова с Седоковой, Галич, Клюкиной
Брызги шампанского и томительное ожидание: как прошел светский вечер
Участники форума "Арктика: настоящее и будущее" обсудили ликвидацию экологического ущерба
Участники форума "Арктика: настоящее и будущее" обсудили
Российские власти откроют доступ к госданным разработчикам нейросетей
Российские власти откроют доступ к госданным разработчикам нейросетей
Binance поддержит обновления сетей Avalanche, Tezos и Theta Network
Binance поддержит обновления сетей Avalanche, Tezos и Theta Network
Андрей Малахов показал детское фото и рассказал о находке, предопределившей его судьбу
Андрей Малахов показал детское фото и рассказал о находке,

Еще по теме

Право знать - Депутат Госдумы Ирина Яровая (03.03.2018)
Яровая предложила усилить защиту граждан от «чёрных» коллекторов
Яровая предложила заменить школьных психологов на воспитателей
Яровая предложила пожизненно сажать педофилов