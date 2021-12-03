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Эксперты НОМ оценили встречу Путина и Памфиловой

Эксперты НОМ оценили встречу Путина и Памфиловой

Президент России Владимир Путин провел встречу председателем ЦИК России Эллой Памфиловой. В ходе беседы она рассказала главе государства о главных тенденциях избирательных кампаний года, а также предложениях по модернизации избирательной системы. 

По мнению экспертов НОМ, встреча показала личную заинтересованность главы государства в том, чтобы избирательная система двигалась по пути большей прозрачности, демократичности и цифровизации.

По словам эксперта НОМ, представителя Агентства политических и экономических коммуникаций в Новгородской области Алексея Громского, прошедшая рабочая встреча выбивается за рамки "дежурного" подведения итогов года. 

"Глава государства продемонстрировал личную заинтересованность в том, чтобы избирательная система двигалась по пути большей прозрачности, демократичности и цифровизации. И, как можно понять по докладу Эллы Панфиловой, прошедшие в этом году федеральные выборные кампании продемонстрировали – в этих направлениях достигнуты значительные успехи", - отметил эксперт.

Так, благодаря внедрению в практику работы избиркомов цифровых сервисов, обратил внимание эксперт, удалось добиться серьезного снижения количества отказов кандидатам в регистрации по формальным основаниям.

"Ясно, что основную роль здесь играет профессиональное юридическое сопровождение кампаний, к которому претенденты на депутатские мандаты, по моим наблюдениям, прибегали в этом году охотнее, чем раньше. Но и использование избиркомами инструментов, оценивающих, например, поданные независимыми кандидатами подписи в поддержку своего выдвижения, здесь тоже имеют значение. Ведь таким образом снижается влияние "человеческого фактора" на оценку правильности оформления подписных листов", - сообщил политолог.

Факт того, что на прошедших выборах зафиксирован высокий уровень активности самовыдвиженцев, указывает на то, что в течение следующего политического цикла ряду партий "стоит настраивать профессионализм своих активистов, привлекаемых к наблюдению за голосованием, транслировать им понимание механизмов, в соответствии с которыми избирательная система функционирует, а не мифы".

По наблюдению Громского, число обращений к архиву видеозаписей голосования со стороны штабов представителей оппозиции было невелико. 

"Очевидно, что пока они делают выбор в пользу публичных деклараций, а не реального участия в избирательном процессе. А ведь по мере внедрения технических новшеств (например, ДЭГ) партиям потребуется больше профессионалов для оценки качества голосования", - обратил внимание он.

Директор юридического института Югорского госуниверситета Станислав Розенко отмечает многоаспектность и содержательность прошедшей встречи, поскольку обсуждались многие стратегические аспекты и новации избирательной деятельности.

"Тот положительный задел, который проявился в сентябре 2021 году, необходимо развивать далее. В частности, в качестве одного из положительных моментов на выборах надо отметить систему видеонаблюдения, которая дополнялась общественным наблюдением во всех регионах страны. Это обеспечило высокую степень легитимности выборов в глазах населения", - констатировал эксперт.

Розенко добавил, что в следующем году также придётся столкнуться с рядом информационных угроз и вызовов. 

"Поэтому, по нашему мнению, участники общественного наблюдения нуждаются в эффективной правовой защите и их правовой статус должен быть усилен законодательно", - заключил эксперт. 

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По материалам: uposters.ru

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