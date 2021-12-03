Юлия Барановская сделала признание, почему вышла замуж за Андрея Аршавина

Ведущая Юлия Барановская нашла причину своего неудачного гражданского брака. Барановская и Аршавин не живут уже больше 10 лет, но при этом их постоянно спрашивают друг о друге и стараются напомнить о былом союзе. На днях Юлия вспомнила, как в ее жизни появился Андрей. Юлия была юной выпускницей и до конца не определилась с профессией. Родители посоветовали ей идти в университет аэрокосмического приборостроения, но она понимала — это не ее сфера. «Я не жалею об этом. Все равно пришла туда, куда хотела, но был другой путь. Наверное, если бы я пошла туда, куда хотела изначально, то не случилось бы Андрея Аршавина в моей жизни, детей», — говорит Барановская.Юлия Барановская Сейчас, с высоты 41 года, Юлия уже понимает: она — увлеченная натура и быстро загорается идеей. Если бы ей было интересно в вузе, то ее нельзя было бы оттащить от книжек и тетрадок. «И я бы не смотрела в сторону семьи вообще никак. Поскольку мне было жутко скучно, жутко неинтересно, я все время пыталась найти что-то. А если бы училась с диким удовольствием, не посмотрела бы на такого футболиста, как Андрей Аршавин», — говорит телеведущая в рамках шоу «Быть человеком» проекта «Сберзвук». Уже сейчас, по прошествии многих лет, она перестала корить себя за это. Образование она в итоге получила, причем обучалась как в России, так и за рубежом. И своих детей звезда старается максимально занять, чтобы они поняли, какая деятельность им интересна. Ей самой в детстве нередко задавали вопрос: «Кем ты хочешь стать». «Это преступление. Этот вопрос вроде бы легкий, но в тоже время тяжелый. Хочется, чтобы они попробовали все и определились, чем им интересно будет заниматься в будущем», — делится Барановская.