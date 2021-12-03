Юлия Пересильд занялась ремонтом и показала, как выглядит в естественном виде

37-летняя актриса и космонавт Юлия Пересильд поделилась фото без макияжа и рассказала, что занимается ремонтом на даче. Немногие звезды рискуют показывать свое лицо без макияжа, поскольку знают: хейтеры тут же начнут выискивать малейшие недостатки, сравнивать их образы, критиковать. Но Юлия Пересильд без смущения опубликовала свое натуральное естественное фото безо всякой косметики. Актриса рассказала, что на пару суток уехала на родину, в Псков, чтобы наконец-то доделать ремонт, который никак не закончится. Юлия призналась, что хотела бы просто побыть с дочками, мамой и собакой, а вместо этого пришлось бегать по магазинам.Юлия Пересильд «Двое суток как сумасшедшая бегала по магазинам, замеры-размеры, провода, что так, что не так… Вдруг поняла сегодня, уже за пару часов до поезда, что вообще не увидела Псков 🤦🏼‍♀️. А ведь я так скучала, давно не была… Выскочила из такси и рванула в Троицкий собор… Ветер, снег, все лицо красное, снежинки застревают в ресницах, а я бегу счастливая как дура. Минуты счастья не зависят от того, что снаружи, только от того, что внутри. Чаще позволяйте себя быть счастливыми❤️»,— пожелала подписчикам актриса. «Красавица!Настоящая!Милая!🌞⚘🍀❤💃», «Настоящая ❤️», «Увидела ваше душевное счастье через эту фотку!!👍», «Героиня нашего Времени👍🏻👍🏻👍🏻», «👏👏👏без фильтров на лице и на душе!!!❤️», «Безмерно рад, что Самая Красивая Женщина-Космонавт Планеты 🌎 Земля, чувствует себя дома счастливее!!!🔥❤️»,— прокомментировали подписчики. Юлия Пересильд, не побоявшаяся отправиться в самый настоящий космос ради съемок художественного фильма, вполне заслужила достойный отдых после всей этой невесомости и перегрузок. Недавно она слетала на Мальдивы, куда ее отправили после возвращения с орбиты. Пересильд ранее делилась, что инициатором стал коллега Андрей Бурковский. «Ты увидел меня и сказал: «Юлек! Пожалуйста, отдохни! Тебе надо!» — похвасталась звезда поступком друга.