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Кейт Миддлтон оценила яйца Фаберже для династии Романовых на выставке в Лондоне

Кейт Миддлтон оценила яйца Фаберже для династии Романовых на выставке в Лондоне

В прошлом месяце в Музее Виктории и Альберта открылась выставка "Фаберже в Лондоне: от романтики до революции". Сегодня ее посетила 37-летняя Кейт Миддлтон. На публике герцогиня Кембриджская появилась в черных брюках и цветной блузке Ralph Lauren.




На выставке представлено более двухсот экспонатов ювелирного дома Карла Фаберже. В их числе — третье императорское пасхальное яйцо, судьба которого весьма необычна. Созданное по заказу Александра III яйцо, которое он подарил своей супруге Марии Федоровне на Пасху в 1887 году, было утеряно в советские годы. В 2014 году американский торговец металлом купил его на блошином рынке за 14 тысяч долларов и планировал переплавить его на металлолом, чтобы немного заработать, — о ценности своей покупки он не догадывался. Случайно увидев статью с фотографиями в The Telegraph, в которой рассказывалось о том самом яйце, он понял, что стал его счастливым обладателем. Он обратился к директору лондонской антикварной галереи Wartski Кайрену Маккарти, который как раз рассказывал об этом в статье. Ценный экспонат вернулся в коллекцию, а торговец получил за него денежное вознаграждение (какое именно, неизвестно). Стоимость этого произведения ювелирного искусства сейчас оценивается в 33 миллиона долларов.

Среди других экспонатов выставки в лондонском музее — яйцо "Московский Кремль" с музыкальной шкатулкой и яйцо "Александровский дворец" с моделью дворца внутри.

На выставке представлены экспонаты из различных музеев России, США, Великобритании, Франции, а также из частных коллекций.

Куратор выставки Кайрен Маккартни, который сопровождал герцогиню, рассказал, что она была восхищена экспозицией:

Она постоянно повторяла: "Как они это сделали?".








Мариана Панкина
# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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