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Кириенко поблагодарил представителей бизнеса за неравнодушие

Кириенко поблагодарил представителей бизнеса за неравнодушие

3 декабря на Международном форуме гражданского участия #МЫВМЕСТЕ обсудили вопросы устойчивого развития бизнеса, корпоративной социальной ответственности и волонтерства. Это стало главными темами итогового заседания Совета Торгово-промышленной палаты РФ в 2021 году.

Первый заместитель руководителя Администрации Президента Сергей Кириенко поблагодарил представителей бизнеса за неравнодушие: «Почти 10 тысяч компаний приняли участие в акции #МЫВМЕСТЕ, более 6,5 млн человек получили помощь. Значение в этом имела не только материальная сторона. Для людей зачастую важнее моральное понимание, что ты не один – есть люди, которые тебе помогут. Это важнее денег».

Он отметил, что в 2013 волонтерство охватывало только 3% процента населения, а уже сегодня этот показатель преодолел 15%. Кроме того, в период пандемии некоммерческие организации и бизнес показали себя полноценными партнерами для государства и общества.

"Социальная ответственность бизнеса формирует соответствующую атмосферу и ценности, сказывается на результате компании, удовлетворенности людей, ощущении счастья и комфорта. Работа по проектам социальной ответственности очень важна для людей, страны, не менее важна для самих компаний", – заявил Кириенко.

Осенью 2021 года Торгово-промышленная палата Российской Федерации разработала систему показателей и провела внутренний аудит вклада, который уже сейчас вносит система торгово-промышленных палат в достижение Целей устойчивого развития (ЦУР). Оценила, какие продукты и услуги ТПП РФ в большей степени могут способствовать эффективной интеграции повестки устойчивого развития в российскую бизнес-среду.

Президент Торгово-промышленной палаты Российской Федерации Сергей Катырин убежден, что основные идеи, заложенные в концепцию устойчивого развития – улучшение качества жизни граждан, сохранение окружающей среды, развитие человеческого капитала, отказ от избыточного потребления – это естественные ценности для многих современных предпринимателей, которые они уже реализуют в своей работе, но не фиксируют это как "устойчивое развитие".

"Наша задача, как ТПП, расширить инструментарий, используемый для достижения этих целей. Помочь выбрать наиболее эффективные способы и форматы их реализации, поделиться лучшими практиками, интегрировать их на постоянной основе в бизнес-процессы организации", – отметил Катырин.

Для решения этой задачи ТПП РФ уже сделала серьезный шаг – разработала методическое пособие, чтобы помочь региональным торгово-промышленным палатам и предпринимателям разобраться в том, какие процессы и показатели их внутренней деятельности коррелируются с ESG повесткой и с какими параметрами, темами имеет смысл работать в первую очередь.

ТПП РФ готова продолжить экспертизу, направленную на продвижение повестки устойчивого развития: образование и просвещение, составление и верификация нефинансовых отчетов, инфраструктура поддержки малого и среднего бизнеса, аналитика и сбор данных, проведение исследований, взаимодействие с Клубами #МЫВМЕСТЕ.

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По материалам: uposters.ru

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