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Команда Xbox исправила проблемы в TimeSplitters 2 и TimeSplitters: Future Perfect

Команда Xbox исправила проблемы в TimeSplitters 2 и TimeSplitters: Future Perfect


TimeSplitters 2 и TimeSplitters: Future Perfect — две игры с первого Xbox, которые были добавлены в программу обратной совместимости две недели назад. Игроки жаловались, что в них фактически невозможно играть на новых приставках из-за повышенной чувствительности при прицеливании. Теперь проблема устранена, о чем сообщил один из руководитель программного отдела Xbox Джейсон Рональд в Twitter.

По словам Рональда, для игр TimeSplitters 2 и TimeSplitters: Future Perfect вышло обновление, которое «должно учитывать отзывы о чувствительности контроллера в этих двух проектах». Размер обновления составил около 300 Мб.


Напомним, что в игру TimeSplitters 2 было невозможно играть совсем из-за проблем с чувствительностью. А в игре TimeSplitters: Future Perfect приходилось особым образом выставлять настройки чувствительности внутри самой игры. Теперь игры должны нормально работать по обратной совместимости без дополнительных манипуляций со стороны игроков.

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По материалам: newxboxone

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